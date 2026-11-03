Atienden baches en Lomas de Lourdes y mejoran calles distintos sectores de Saltillo

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    Atienden baches en Lomas de Lourdes y mejoran calles distintos sectores de Saltillo
    Refuerzan mantenimiento urbano en colonias. CORTESÍA

Brigadas del programa “Aquí Andamos” repararon calles de la colonia Lomas de Lourdes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento y mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

A través del programa “Aquí Andamos”, brigadas municipales repararon diversos tramos de la carpeta asfáltica en las calles Paseo de los Osos y Paseo de los Cazadores, de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo.

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De manera simultánea, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió el pavimento deteriorado del bulevar Hacienda Narro, en el tramo comprendido entre las calles Concordia y El Manantial, del fraccionamiento Hacienda Narro.

$!Los trabajos de bacheo se realizaron en Paseo de los Osos y Paseo de los Cazadores.
Los trabajos de bacheo se realizaron en Paseo de los Osos y Paseo de los Cazadores. CORTESÍA

Como parte de las acciones de mantenimiento urbano, el Gobierno Municipal también realizó jornadas de limpieza profunda y deshierbe en callejones de la colonia Miguel Hidalgo.

Las labores se concentraron en los espacios ubicados entre las calles 48 y 40, así como entre la calle 7 y el bulevar Miguel Hidalgo, donde las cuadrillas retiraron maleza y desechos orgánicos.

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Asimismo, para reforzar la seguridad vial de peatones, estudiantes y automovilistas, el Ayuntamiento instaló boyas metálicas sobre la calle Reynosa, entre los bulevares Saltillo y Venustiano Carranza.

El alcalde Javier Díaz González señaló que su administración mantiene como prioridad atender las necesidades de la población y fortalecer los servicios municipales mediante trabajos permanentes de rehabilitación, limpieza y mejoramiento de la infraestructura en colonias y vialidades principales.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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