Atienden baches en Lomas de Lourdes y mejoran calles distintos sectores de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento y mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas. A través del programa “Aquí Andamos”, brigadas municipales repararon diversos tramos de la carpeta asfáltica en las calles Paseo de los Osos y Paseo de los Cazadores, de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo.

De manera simultánea, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió el pavimento deteriorado del bulevar Hacienda Narro, en el tramo comprendido entre las calles Concordia y El Manantial, del fraccionamiento Hacienda Narro.

Como parte de las acciones de mantenimiento urbano, el Gobierno Municipal también realizó jornadas de limpieza profunda y deshierbe en callejones de la colonia Miguel Hidalgo. Las labores se concentraron en los espacios ubicados entre las calles 48 y 40, así como entre la calle 7 y el bulevar Miguel Hidalgo, donde las cuadrillas retiraron maleza y desechos orgánicos.

Asimismo, para reforzar la seguridad vial de peatones, estudiantes y automovilistas, el Ayuntamiento instaló boyas metálicas sobre la calle Reynosa, entre los bulevares Saltillo y Venustiano Carranza. El alcalde Javier Díaz González señaló que su administración mantiene como prioridad atender las necesidades de la población y fortalecer los servicios municipales mediante trabajos permanentes de rehabilitación, limpieza y mejoramiento de la infraestructura en colonias y vialidades principales.