Recorre Saltillo 106 comunidades rurales para acercar apoyos al campo

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    Recorre Saltillo 106 comunidades rurales para acercar apoyos al campo
    El Gobierno Municipal busca acercar programas de apoyo a los productores del campo. CORTESÍA

La Dirección de Desarrollo Rural realiza asambleas para conocer las necesidades de los habitantes

El Gobierno Municipal de Saltillo realiza recorridos y asambleas informativas en las 106 comunidades rurales del municipio para conocer las necesidades de sus habitantes, informar sobre los programas disponibles y dar seguimiento a las solicitudes de los productores.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas actividades están a cargo de la Dirección de Desarrollo Rural y tienen como objetivo mantener la atención en las comunidades, así como facilitar el acceso a los apoyos destinados a las actividades agropecuarias.

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Señaló que las acciones forman parte de los trabajos de la administración municipal para atender tanto la zona urbana como el área rural.

Entre los programas que ofrece el Municipio se encuentran Barbecho, Semilla Forrajera, Fertilizantes Municipales, Calidad Genética mediante sementales, Sanidad Animal, Abasto de Agua y Apoyos Municipales al Campo.

$!Durante los recorridos, el Alcalde escucha las peticiones de los habitantes de estas comunidades.
Durante los recorridos, el Alcalde escucha las peticiones de los habitantes de estas comunidades. CORTESÍA

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, informó que durante las visitas también se realizan asambleas informativas y la firma de documentación correspondiente al Programa Municipal de Barbecho, mediante el cual se pretende beneficiar a más de 2 mil 500 productores.

Explicó que el personal de la dependencia acude a las comunidades para informar sobre los requisitos de los programas, resolver dudas y dar seguimiento a los trámites de los habitantes interesados en recibir los apoyos.

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Añadió que las visitas permiten identificar las necesidades de los productores y conocer las condiciones en las que desarrollan sus actividades agrícolas.

La Dirección de Desarrollo Rural continuará con los recorridos en las 106 comunidades rurales para atender las solicitudes de sus habitantes y facilitar su participación en los programas municipales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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