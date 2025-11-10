Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo

Tras el incremento de días con mala calidad del aire reportado este año en Saltillo, el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emanuel Olache, señaló que el fenómeno se relaciona, “según los expertos en meteorología y clima”, con las variaciones de temperatura registradas en la región.

“Con la inversión térmica, el particulado —sobre todo la contaminación del aire— no sube tan rápido”, dijo. “Es lo que consideran que pudiera hacer que la calidad del aire esté en peores condiciones”, añadió.

Olache comentó que durante la temporada invernal también influye el uso doméstico de estufas y calentadores de gas. “Aquí también, con el uso de más estufas, de más calentadores de gas, todo este tipo de aparatos pudiera producir un poco más de efectos negativos para la calidad del aire”, expresó.

El funcionario añadió que, conforme avanza el día y la temperatura aumenta, “las condiciones deben de normalizarse”, aunque recomendó reducir el uso de aparatos de combustión cuando no sea indispensable.

VERIFICACIÓN VEHICULAR, SIN OBLIGATORIEDAD POR AHORA

Respecto al programa de verificación vehicular, Olache mencionó que este año se han realizado cerca de 14 mil verificaciones y que podrían cerrar el periodo con alrededor de 15 mil unidades. “Comúnmente se cierra con más atenciones por el fin de año, por los automovilistas que salen de viaje a otros estados o ciudades”.

Agregó que el programa “es un esfuerzo muy grande que nos pueden ayudar los ciudadanos atendiendo sus automóviles”, pues permite reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Sobre la posibilidad de que el trámite sea obligatorio, señaló que por ahora no se contempla para 2026. “Es cuestión de sentarnos con el Estado, con Cabildo y juntos echar adelante más rigurosamente las leyes y los reglamentos”, concluyó.