Aún hay cupo para los Cursos de Verano 2026 en el Biblioparque Sur de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que todavía hay espacios disponibles para que niñas y niños participen en los Cursos de Verano 2026, que se llevarán a cabo del 3 al 14 de agosto en el Biblioparque Sur. El programa está dirigido a menores de entre 6 y 12 años de edad y contará con una capacidad para recibir a 500 participantes, quienes podrán disfrutar de actividades deportivas, culturales y recreativas durante dos semanas, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, explicó que en esta edición los cursos tendrán como temática principal la máxima justa deportiva del fútbol, con actividades enfocadas en la convivencia y el desarrollo de habilidades. “Las y los niños participantes tendrán la oportunidad de disfrutar actividades deportivas como fútbol, básquetbol y tochito, así como actividades culturales como plastilina, baile y juegos tradicionales, entre otras”, señaló. Además, los asistentes podrán participar en una demostración canina a cargo de la Unidad K9, una plática de primeros auxilios infantiles impartida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, un día acuático con apoyo del Cuerpo de Bomberos, así como una ceremonia de clausura y premiación.

El Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván número 102, en la colonia 26 de Marzo, mantiene abiertas las inscripciones de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. La cuota de recuperación es de 750 pesos por las dos semanas del curso, monto que incluye la playera oficial y todos los materiales necesarios para las actividades programadas. Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir directamente al Biblioparque Sur o comunicarse al teléfono 844-489-11-27.