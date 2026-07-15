Aún hay cupo para los Cursos de Verano 2026 en el Biblioparque Sur de Saltillo

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Saltillo
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    Aún hay cupo para los Cursos de Verano 2026 en el Biblioparque Sur de Saltillo
    La temática de los cursos estará relacionada con la máxima justa deportiva del fútbol. CORTESÍA

Los cursos se realizarán del 3 al 14 de agosto, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que todavía hay espacios disponibles para que niñas y niños participen en los Cursos de Verano 2026, que se llevarán a cabo del 3 al 14 de agosto en el Biblioparque Sur.

El programa está dirigido a menores de entre 6 y 12 años de edad y contará con una capacidad para recibir a 500 participantes, quienes podrán disfrutar de actividades deportivas, culturales y recreativas durante dos semanas, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

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El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, explicó que en esta edición los cursos tendrán como temática principal la máxima justa deportiva del fútbol, con actividades enfocadas en la convivencia y el desarrollo de habilidades.

“Las y los niños participantes tendrán la oportunidad de disfrutar actividades deportivas como fútbol, básquetbol y tochito, así como actividades culturales como plastilina, baile y juegos tradicionales, entre otras”, señaló.

Además, los asistentes podrán participar en una demostración canina a cargo de la Unidad K9, una plática de primeros auxilios infantiles impartida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, un día acuático con apoyo del Cuerpo de Bomberos, así como una ceremonia de clausura y premiación.

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El Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván número 102, en la colonia 26 de Marzo, mantiene abiertas las inscripciones de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

La cuota de recuperación es de 750 pesos por las dos semanas del curso, monto que incluye la playera oficial y todos los materiales necesarios para las actividades programadas.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir directamente al Biblioparque Sur o comunicarse al teléfono 844-489-11-27.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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