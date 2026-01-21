¿Aún no pagas? Enero trae beneficios y múltiples opciones para el predial en Saltillo
En enero se ofrece un descuento del 15% en el pago del impuesto predial
El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los contribuyentes a realizar el pago del impuesto predial durante el mes de enero, con el fin de aprovechar los estímulos fiscales que se encuentran vigentes en este inicio de año.
La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que durante enero se aplica un descuento del 15 por ciento en el pago del predial, además de que quienes cumplan oportunamente podrán participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos.
Destacó que este impuesto es fundamental para el desarrollo del municipio, ya que permite llevar a cabo obras, servicios, acciones y programas que benefician de manera directa a las y los saltillenses en todos los sectores de la ciudad.
Álvarez Cuéllar señaló que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se han habilitado diversas opciones de pago, tanto presenciales como en línea, para brindar mayor comodidad a la población.
El pago presencial puede realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas; así como en el Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas. Asimismo, se mantienen módulos externos en distintos puntos de la ciudad, como plazas comerciales, supermercados, gimnasios municipales y colonias, con horarios de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Para quienes prefieran realizar el pago sin salir de casa, se encuentra disponible la plataforma Saltillo Fácil, a través del sitio www.saltillofacil.gob.mx, seleccionando la opción “Paga tu predial” e ingresando la clave catastral. En caso de no contar con ella, puede consultarse mediante la dirección del predio. Esta plataforma también es accesible desde la página oficial del Municipio, www.saltillo.gob.mx.
Otra alternativa es el Chat Bot de WhatsApp del Municipio, en el número 844-160-08-08, donde se puede consultar el adeudo y recibir un enlace seguro para realizar el pago. Además, el trámite puede efectuarse mediante el Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx, localizando el predio en el mapa y seleccionando la opción de pago en línea.
Finalmente, la tesorera municipal informó que durante enero también se ofrece un descuento del 50 por ciento en los recargos acumulados para contribuyentes con adeudos de años anteriores, como parte de las facilidades otorgadas para regularizar su situación.