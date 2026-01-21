¿Aún no pagas? Enero trae beneficios y múltiples opciones para el predial en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los contribuyentes a realizar el pago del impuesto predial durante el mes de enero, con el fin de aprovechar los estímulos fiscales que se encuentran vigentes en este inicio de año.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que durante enero se aplica un descuento del 15 por ciento en el pago del predial, además de que quienes cumplan oportunamente podrán participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancarán cuadrillas de limpieza y rehabilitación urbana en Saltillo

Destacó que este impuesto es fundamental para el desarrollo del municipio, ya que permite llevar a cabo obras, servicios, acciones y programas que benefician de manera directa a las y los saltillenses en todos los sectores de la ciudad.

Álvarez Cuéllar señaló que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se han habilitado diversas opciones de pago, tanto presenciales como en línea, para brindar mayor comodidad a la población.