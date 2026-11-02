Automovilista causa daños a 15 puestos y lesiona a comerciante afuera de panteón en Saltillo

Un comerciante identificado como Luis Alexis, de 33 años, resultó lesionado de la cabeza luego de que un automovilista impactara varios puestos semifijos instalados sobre la calle Fernando Proal, durante la mañana de este lunes en Saltillo. El accidente ocurrió alrededor de las 05:40 horas, cuando el conductor de un vehículo circulaba por Fernando Proal con dirección a Francisco I. Madero, sin respetar la ubicación de los puestos que se encontraban instalados en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista continuó su trayectoria y terminó impactando parte de las estructuras, lo que ocasionó daños en aproximadamente 15 puestos que se encontraban en el lugar.

Durante el percance, Luis Alexis recibió un golpe en la cabeza, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Personal de Tránsito Municipal acudió para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al comerciante y le realizaron curaciones en el sitio, debido a que no presentaba lesiones que requirieran su traslado a un hospital. Después de recibir atención, el hombre permaneció en el lugar a la espera de restablecer su puesto y continuar con sus actividades. Mientras tanto, las autoridades realizaron el registro de los daños ocasionados a los comerciantes afectados, pues el responsable huyó del lugar.