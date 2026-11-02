Saltillo: muere hombre de 50 años arrollado al cruzar el periférico LEA; conductor es detenido

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida la noche del domingo luego de ser atropellado cuando intentó cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, cerca del Distribuidor Vial El Sarape, en Saltillo. El conductor involucrado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas habían alertado sobre la presencia de un hombre que cruzaba entre los vehículos en circulación, por lo que elementos de la Policía Preventiva y Tránsito realizaron recorridos para localizarlo, aunque inicialmente no lograron ubicarlo.