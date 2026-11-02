Saltillo: muere hombre de 50 años arrollado al cruzar el periférico LEA; conductor es detenido

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    Saltillo: muere hombre de 50 años arrollado al cruzar el periférico LEA; conductor es detenido
    El conductor fue detenido por las autoridades para deslindar responsabilidades. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió cerca de las 19:20 horas; la víctima intentó atravesar los carriles brincando el muro de concreto y el automovilista quedó a disposición del Ministerio Público

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida la noche del domingo luego de ser atropellado cuando intentó cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, cerca del Distribuidor Vial El Sarape, en Saltillo. El conductor involucrado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas habían alertado sobre la presencia de un hombre que cruzaba entre los vehículos en circulación, por lo que elementos de la Policía Preventiva y Tránsito realizaron recorridos para localizarlo, aunque inicialmente no lograron ubicarlo.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el peatón ya no presentaba signos vitales.
Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el peatón ya no presentaba signos vitales. MARTÍN ROJAS

Fue cerca de las 19:20 horas cuando se reportó que un automóvil MG5, color plateado, que circulaba hacia el norte, había arrollado a un peatón que intentó cruzar hacia el oriente, brincando el muro de concreto.

Oficiales acudieron al lugar y encontraron al hombre inconsciente, tendido sobre un charco de sangre, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. A su llegada, los socorristas le brindaron los primeros auxilios, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El conductor fue detenido para rendir su declaración y deslindar responsabilidades.

$!El automóvil MG5 involucrado circulaba hacia el norte cuando ocurrió el percance.
El automóvil MG5 involucrado circulaba hacia el norte cuando ocurrió el percance. MARTÍN ROJAS

La zona fue acordonada y dos carriles de circulación permanecieron cerrados mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes. Una vez concluidas, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios correspondientes.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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