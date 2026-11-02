Saltillo: muere hombre de 50 años arrollado al cruzar el periférico LEA; conductor es detenido
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El accidente ocurrió cerca de las 19:20 horas; la víctima intentó atravesar los carriles brincando el muro de concreto y el automovilista quedó a disposición del Ministerio Público
Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida la noche del domingo luego de ser atropellado cuando intentó cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, cerca del Distribuidor Vial El Sarape, en Saltillo. El conductor involucrado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas habían alertado sobre la presencia de un hombre que cruzaba entre los vehículos en circulación, por lo que elementos de la Policía Preventiva y Tránsito realizaron recorridos para localizarlo, aunque inicialmente no lograron ubicarlo.
Fue cerca de las 19:20 horas cuando se reportó que un automóvil MG5, color plateado, que circulaba hacia el norte, había arrollado a un peatón que intentó cruzar hacia el oriente, brincando el muro de concreto.
Oficiales acudieron al lugar y encontraron al hombre inconsciente, tendido sobre un charco de sangre, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. A su llegada, los socorristas le brindaron los primeros auxilios, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El conductor fue detenido para rendir su declaración y deslindar responsabilidades.
La zona fue acordonada y dos carriles de circulación permanecieron cerrados mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes. Una vez concluidas, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios correspondientes.