Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda

Saltillo
/ 13 enero 2026
    Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda
    Familiares continúan con la búsqueda por su cuenta.
    Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda
    Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda
    Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda
    Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda
    Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda
    Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda

La familia tiene la esperanza de localizar a Don Manuel que lleva desde el lunes reportado como desaparecido

Se cumplieron más de 24 horas desde que se registró la desaparición de Manuel Reyna Salazar, y las autoridades concluyeron las labores de búsqueda.

TE PUEDE INTERESAR: Se desvanece conductor y choca por alcance en Saltillo

Sin embargo, los familiares continuaron con los recorridos durante la noche de este martes en el ejido Independencia. Hasta el momento, no han obtenido resultados que conduzcan a la localización del hombre de 85 años de edad. La Comisión de Búsqueda de Coahuila ya elaboró una ficha en la que se refiere que el hombre vestía pantalón color beige, chamarra verde, zapatos tipo industrial y cachucha roja.

Fue descrito físicamente como de complexión robusta, tez blanca, rostro ovalado, cabello y barba canosos, nariz larga y ojos cafés de tamaño mediano. Como seña particular, presenta hoyuelos en las mejillas. Si se cuenta con alguna información, comunicarse a los teléfonos 844 114 03 86, 844 608 97 00 y 878 116 35 32.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El objetivo de estas acciones es brindar espacios que impulsen la educación, señala la directora Monique Rodríguez.

Saltillo: Centro Comunitario Satélite Sur ofrece preparatoria abierta en modalidad sabatino
Saltillo fue mencionado como uno de los municipios que logró reducir la violencia mediante una policía municipal profesional y el respaldo de la participación ciudadana.

Iglesia Católica resalta modelo de policía sin corrupción implementado en Saltillo
Diputados entregaron un reconocimiento con motivo de la conmemoración del 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Reconoce Congreso de Coahuila al Instituto Tecnológico de Saltillo por 75 años de trayectoria
Busca prepararse para el aumento de visitantes por el torneo internacional de futbol 2026.

Saltillo y Monterrey firmarán convenio para atraer turismo de la ola mundialista

Beatriz Fraustro pidió al Congreso de la Unión priorizar una ley integral sobre inteligencia artificial.

Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA
El botín en Venezuela

El botín en Venezuela
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA