Autoridades suspenden labores de búsqueda de adulto mayor desaparecido en General Cepeda

Se cumplieron más de 24 horas desde que se registró la desaparición de Manuel Reyna Salazar, y las autoridades concluyeron las labores de búsqueda.

Sin embargo, los familiares continuaron con los recorridos durante la noche de este martes en el ejido Independencia. Hasta el momento, no han obtenido resultados que conduzcan a la localización del hombre de 85 años de edad. La Comisión de Búsqueda de Coahuila ya elaboró una ficha en la que se refiere que el hombre vestía pantalón color beige, chamarra verde, zapatos tipo industrial y cachucha roja.

Fue descrito físicamente como de complexión robusta, tez blanca, rostro ovalado, cabello y barba canosos, nariz larga y ojos cafés de tamaño mediano. Como seña particular, presenta hoyuelos en las mejillas. Si se cuenta con alguna información, comunicarse a los teléfonos 844 114 03 86, 844 608 97 00 y 878 116 35 32.