Avanza instalación de puente peatonal en el bulevar Emilio Arizpe; continúan brigadas “Aquí Andamos” en Saltillo

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    Avanza instalación de puente peatonal en el bulevar Emilio Arizpe; continúan brigadas “Aquí Andamos” en Saltillo
    Continúan los trabajos para instalar el puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia La Estrella. CORTESÍA

Los trabajos incluyen el retiro de troncos de palmeras y labores de limpieza y deshierbe en plazas de las colonias La Fuente y Amistad II

Se informó que el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de instalación del puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la calle Jesús Berlanga Farías, en la colonia La Estrella, como parte de las acciones del programa “Aquí Andamos”.

El alcalde Javier Díaz González afirmó que la obra permitirá ofrecer un cruce más seguro para habitantes del sector, estudiantes, trabajadores y personas que diariamente transitan por esta vialidad. Señaló además que responde a una petición de la ciudadanía.

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De manera paralela, cuadrillas municipales retiraron troncos de palmeras ubicados sobre la banqueta sur de la lateral del bulevar Fundadores, a la altura del acceso a la colonia Loma Linda, con el objetivo de disminuir riesgos para peatones y automovilistas.

Asimismo, personal municipal realizó labores de limpieza integral, deshierbe y mantenimiento de áreas verdes en la plaza pública del fraccionamiento La Fuente, ubicada entre las calles 9 y La Fuente.

$!Cuadrillas retiraron troncos de palmeras ubicados sobre la lateral del bulevar Fundadores, a la altura del acceso a Loma Linda.
Cuadrillas retiraron troncos de palmeras ubicados sobre la lateral del bulevar Fundadores, a la altura del acceso a Loma Linda. CORTESÍA

Estas acciones, según la información, también se llevaron a cabo en la plaza de la colonia Amistad II, entre las calles 14 de Febrero, Las Maravillas y San Valentín, donde se retiró maleza y basura acumulada.

El alcalde recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos municipales a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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