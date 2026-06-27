Avanza instalación de puente peatonal en el bulevar Emilio Arizpe; continúan brigadas “Aquí Andamos” en Saltillo

Se informó que el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de instalación del puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la calle Jesús Berlanga Farías, en la colonia La Estrella, como parte de las acciones del programa “Aquí Andamos”. El alcalde Javier Díaz González afirmó que la obra permitirá ofrecer un cruce más seguro para habitantes del sector, estudiantes, trabajadores y personas que diariamente transitan por esta vialidad. Señaló además que responde a una petición de la ciudadanía.

De manera paralela, cuadrillas municipales retiraron troncos de palmeras ubicados sobre la banqueta sur de la lateral del bulevar Fundadores, a la altura del acceso a la colonia Loma Linda, con el objetivo de disminuir riesgos para peatones y automovilistas. Asimismo, personal municipal realizó labores de limpieza integral, deshierbe y mantenimiento de áreas verdes en la plaza pública del fraccionamiento La Fuente, ubicada entre las calles 9 y La Fuente.

Estas acciones, según la información, también se llevaron a cabo en la plaza de la colonia Amistad II, entre las calles 14 de Febrero, Las Maravillas y San Valentín, donde se retiró maleza y basura acumulada. El alcalde recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos municipales a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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