Avanza investigación de joven que denunció agresión y retención en Saltillo

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Avanza investigación de joven que denunció agresión y retención en Saltillo
    La investigación del caso fue turnada a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. FOTO: ESPECIAL

Las autoridades buscan verificar si la versión de la joven coincide con los hechos o si podría haber un escenario distinto

La investigación por el caso de la joven que denunció haber sido retenida y agredida por una amiga en Saltillo fue turnada a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, instancia que absorbió la carpeta y lleva el seguimiento completo del proceso.

El caso corresponde a una joven de 22 años, identificada como Leyla, quien denunció que fue golpeada, retenida y agredida sexualmente por su amiga y al menos un hombre, en hechos ocurridos entre el domingo 16 y el lunes 17 de noviembre.

Julio César Loera Ruiz, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado, precisó que su área únicamente colabora cuando así se le solicita y que los detalles de la investigación corresponden directamente a dicha fiscalía especializada. “Ellos son los que tienen los pormenores respecto del inicio de la carpeta y las actuaciones que ahorita se están llevando a cabo”, señaló.

Indicó que dentro del proceso se busca determinar si la versión presentada por la joven corresponde a los hechos ocurridos o si existen elementos que apunten a un escenario distinto. En ese sentido, remarcó que las diligencias siguen en curso y no se ha emitido una conclusión definitiva.

Explicó que, aun cuando no exista denuncia formal, la Fiscalía puede iniciar investigaciones cuando se trata de delitos que se persiguen de oficio, con el fin de verificar, confirmar o descartar la información que surge en torno a este tipo de casos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso bajo análisis, sin ofrecer mayores detalles, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Denuncias
Desaparecidos

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

