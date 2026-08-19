Avanza rehabilitación del bulevar Francisco Coss, en Saltillo; aplican riego de sello
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Las labores comenzaron desde Nazario S. Ortiz Garza y se realizan de manera simultánea con una intervención en la calle Abasolo
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que avanzan los trabajos de rehabilitación del pavimento en el bulevar Francisco Coss, donde cuadrillas del programa “Aquí Andamos” aplican riego de sello para prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica.
De acuerdo con el Municipio, el procedimiento consiste en la colocación de una emulsión asfáltica complementada con piedra triturada. Este tratamiento permite impermeabilizar la superficie, prevenir la aparición de grietas y favorecer el agarre de los neumáticos.
Los trabajos se realizan en una primera etapa de oriente a poniente, a partir de la calle Nazario S. Ortiz Garza, con labores sobre la superficie de rodamiento.
De manera simultánea, personal de “Aquí Andamos” trabaja en la rehabilitación del pavimento de la calle Mariano Abasolo, entre E. Aguirre Benavides y Constituyentes de 1917, en la colonia Topochico.
La administración municipal señaló que este tipo de trabajos se mantiene en distintos sectores de Saltillo para atender vialidades que requieren intervención y mejorar sus condiciones de circulación.