Avanza rehabilitación del bulevar Francisco Coss, en Saltillo; aplican riego de sello

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que avanzan los trabajos de rehabilitación del pavimento en el bulevar Francisco Coss, donde cuadrillas del programa “Aquí Andamos” aplican riego de sello para prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con el Municipio, el procedimiento consiste en la colocación de una emulsión asfáltica complementada con piedra triturada. Este tratamiento permite impermeabilizar la superficie, prevenir la aparición de grietas y favorecer el agarre de los neumáticos.