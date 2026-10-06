Ayuntamiento de Saltillo embellece juegos infantiles en San Vicente y atiende arroyo La Tórtola

Personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de embellecimiento y mantenimiento en los juegos infantiles y el mobiliario urbano de la plaza pública del fraccionamiento San Vicente, ubicada entre las calles 3, 2 y Vicente Fox.

De manera simultánea, brigadas municipales retiraron basura, escombro y maleza del arroyo La Tórtola, ubicado entre las calles Rayón y General Ramón Corona, en el Centro Histórico de Saltillo.