Ayuntamiento de Saltillo embellece juegos infantiles en San Vicente y atiende arroyo La Tórtola

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    Ayuntamiento de Saltillo embellece juegos infantiles en San Vicente y atiende arroyo La Tórtola
    Personal del programa “Aquí Andamos” durante el mantenimiento de los juegos infantiles en la plaza del fraccionamiento San Vicente. CORTESÍA

El programa “Aquí Andamos” trabajó en la plaza de la San Vicente; brigadas retiraron basura y escombro del arroyo La Tórtola, y continúa la rehabilitación de banquetas en Ignacio Zaragoza

Personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de embellecimiento y mantenimiento en los juegos infantiles y el mobiliario urbano de la plaza pública del fraccionamiento San Vicente, ubicada entre las calles 3, 2 y Vicente Fox.

De manera simultánea, brigadas municipales retiraron basura, escombro y maleza del arroyo La Tórtola, ubicado entre las calles Rayón y General Ramón Corona, en el Centro Histórico de Saltillo.

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El Municipio señaló que en este punto se trabajó para despejar el cauce y prevenir riesgos entre los vecinos, con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El Ayuntamiento también continúa con el programa de rehabilitación de banquetas en las aceras poniente y oriente de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, para ofrecer trayectos más seguros a quienes caminan por el sector.

$!Brigadas municipales retiraron basura, escombro y maleza del arroyo La Tórtola, en el Centro Histórico.
Brigadas municipales retiraron basura, escombro y maleza del arroyo La Tórtola, en el Centro Histórico. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que los trabajos permanentes en colonias, barrios y el Centro Histórico de Saltillo tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de los saltillenses.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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