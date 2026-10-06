Ayuntamiento de Saltillo embellece juegos infantiles en San Vicente y atiende arroyo La Tórtola
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El programa “Aquí Andamos” trabajó en la plaza de la San Vicente; brigadas retiraron basura y escombro del arroyo La Tórtola, y continúa la rehabilitación de banquetas en Ignacio Zaragoza
Personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de embellecimiento y mantenimiento en los juegos infantiles y el mobiliario urbano de la plaza pública del fraccionamiento San Vicente, ubicada entre las calles 3, 2 y Vicente Fox.
De manera simultánea, brigadas municipales retiraron basura, escombro y maleza del arroyo La Tórtola, ubicado entre las calles Rayón y General Ramón Corona, en el Centro Histórico de Saltillo.
El Municipio señaló que en este punto se trabajó para despejar el cauce y prevenir riesgos entre los vecinos, con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
El Ayuntamiento también continúa con el programa de rehabilitación de banquetas en las aceras poniente y oriente de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, para ofrecer trayectos más seguros a quienes caminan por el sector.
El alcalde Javier Díaz González señaló que los trabajos permanentes en colonias, barrios y el Centro Histórico de Saltillo tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de los saltillenses.