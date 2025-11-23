Ayuntamiento restaura patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico de Saltillo
Rehabilitan fachada del Recinto Cultural de Juárez para conservar patrimonio del Centro Histórico
Con la finalidad de preservar la riqueza arquitectónica de Saltillo y revitalizar uno de sus espacios más representativos, el Ayuntamiento rehabilitó la fachada del Recinto Cultural de Juárez, ubicado en el Distrito Centro.
La intervención se realizó por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el impulso del Gobierno del Estado, como parte de las acciones de mejoramiento de fachadas en el Centro Histórico, beneficiando a residentes, comercios y visitantes.
Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, señaló que estos trabajos forman parte de un proyecto municipal integral para proteger inmuebles de alto valor arquitectónico y fortalecer la identidad histórica de la ciudad.
“Esta intervención mejora de manera significativa la imagen de nuestro Centro Histórico, además de generar un entorno más atractivo que impulsa la actividad turística y comercial en este importante sector”, aseguró.
Las labores incluyeron aplicación de pintura en la fachada, limpieza y pintura de herrería, así como acciones de mantenimiento preventivo. Rojas Oyervides detalló que estas mejoras no solo contribuyen a la estética urbana, sino también a la seguridad, al corregir deterioros y prevenir posibles desprendimientos.
Además, afirmó que estas obras refuerzan el sentido de identidad, pertenencia y orgullo entre los saltillenses.
Paralelamente, brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron acciones antigrafiti en diversas calles del Distrito Centro.
En días recientes se han limpiado y repintado fachadas de viviendas y comercios en vialidades como Ignacio Aldama, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina y Ramos Arizpe, entre otras.
El Ayuntamiento reiteró su compromiso de impulsar proyectos que protejan el patrimonio histórico, embellezcan la ciudad y fortalezcan la actividad económica en beneficio de las familias saltillenses.