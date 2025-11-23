Ayuntamiento restaura patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico de Saltillo

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Ayuntamiento restaura patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico de Saltillo
    Rehabilitación forma parte del proyecto municipal de rehabilitación de fachadas en el Centro Histórico. FOTO: CORTESÍA

Rehabilitan fachada del Recinto Cultural de Juárez para conservar patrimonio del Centro Histórico

Con la finalidad de preservar la riqueza arquitectónica de Saltillo y revitalizar uno de sus espacios más representativos, el Ayuntamiento rehabilitó la fachada del Recinto Cultural de Juárez, ubicado en el Distrito Centro.

La intervención se realizó por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el impulso del Gobierno del Estado, como parte de las acciones de mejoramiento de fachadas en el Centro Histórico, beneficiando a residentes, comercios y visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, señaló que estos trabajos forman parte de un proyecto municipal integral para proteger inmuebles de alto valor arquitectónico y fortalecer la identidad histórica de la ciudad.

“Esta intervención mejora de manera significativa la imagen de nuestro Centro Histórico, además de generar un entorno más atractivo que impulsa la actividad turística y comercial en este importante sector”, aseguró.

Las labores incluyeron aplicación de pintura en la fachada, limpieza y pintura de herrería, así como acciones de mantenimiento preventivo. Rojas Oyervides detalló que estas mejoras no solo contribuyen a la estética urbana, sino también a la seguridad, al corregir deterioros y prevenir posibles desprendimientos.

$!Las obras benefician a residentes, comercios y visitantes del sector.
Las obras benefician a residentes, comercios y visitantes del sector. FOTO: CORTESÍA

Además, afirmó que estas obras refuerzan el sentido de identidad, pertenencia y orgullo entre los saltillenses.

Paralelamente, brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron acciones antigrafiti en diversas calles del Distrito Centro.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Municipio amplía y rehabilita infraestructura social para sus habitantes

En días recientes se han limpiado y repintado fachadas de viviendas y comercios en vialidades como Ignacio Aldama, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina y Ramos Arizpe, entre otras.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso de impulsar proyectos que protejan el patrimonio histórico, embellezcan la ciudad y fortalezcan la actividad económica en beneficio de las familias saltillenses.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
Rehabilitación

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
1,800 solicitudes ha recibido el chatbot ‘Vivi’, que orienta sobre riesgos y canaliza a atención.

Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones
Colectivos urgieron a que se legisle a la brevedad para cubrir los vacíos legales que actualmente hay.

Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres
true

POLITICÓN: Todo mundo toma previsiones ante ‘mega bloqueo’ por inseguridad en el país

true

Historia de un metiche (II)
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Va Sheinbaum por Alessandra Rojo de la Vega
Economía mexicana, futuro incierto

Economía mexicana, futuro incierto
Brutalistas

Brutalistas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos