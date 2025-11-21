Saltillo: Municipio amplía y rehabilita infraestructura social para sus habitantes

Señaló que la administración continuará con una estrategia conjunta para ampliar los servicios y dignificar la infraestructura en colonias y barrios de Saltillo.

Díaz González resaltó que estos proyectos se realizan gracias a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien respalda obras orientadas a brindar beneficios directos a las familias saltillenses.

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, impulsa la rehabilitación y ampliación de centros comunitarios en distintos sectores de la ciudad, además de fortalecer áreas deportivas mediante el programa Activa tu Parque.

“Así vamos a seguir trabajando coordinados con el fin de concretar programas y obras que mejoren la calidad de vida de nuestra población, como estos proyectos que permiten tener centros comunitarios y áreas deportivas más dignas para la ciudadanía”, expresó el Alcalde.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que entre las obras en proceso se encuentra la construcción del nuevo Centro Comunitario de Urdiñola, así como las ampliaciones de los ubicados en Miguel Hidalgo y Satélite Sur.

También se avanza en la rehabilitación de la cancha de futbol anexa al centro comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, la cual contará con pasto sintético luego de años operando en superficie de tierra.

En lo referente al Centro Comunitario de Urdiñola, se informó que la obra tiene un avance del 73 por ciento, con una inversión de 4.1 millones de pesos. El proyecto contempla un salón de usos múltiples y una explanada para actividades al aire libre, y beneficiará a familias de las colonias Francisco de Urdiñola, Provivienda y San Ramón. Las autoridades prevén que el espacio esté concluido en las próximas semanas.

Al oriente de la ciudad, la ampliación del Centro Comunitario Miguel Hidalgo registra casi un 40 por ciento de avance y una inversión de 2.2 millones de pesos. En este punto se implementa un espacio DIF donde se brindarán consultas médicas y terapias psicológicas, con el fin de acercar estos servicios a sectores con alta demanda social.

Un proceso similar se realiza en el Centro Comunitario de Satélite Sur, con una inversión de 2.9 millones de pesos y un progreso del 75 por ciento. El proyecto considera la habilitación de cocina, alacena, espacio DIF, sustitución de instalaciones eléctricas e hidráulicas, cambio de protecciones y puertas y colocación de malla perimetral para mayor seguridad.

Finalmente, la rehabilitación de la cancha de futbol del Gustavo Espinoza Mireles forma parte del programa Activa tu Parque, iniciativa municipal que se lleva a cabo con apoyo de organizaciones civiles y empresas privadas. El objetivo es recuperar espacios deportivos que fomenten estilos de vida saludables, convivencia familiar y tejido social.