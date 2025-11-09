Bajará la temperatura a 4 grados por frente frío 13; emiten recomendaciones en Saltillo

Francisco Martínez Ávalos, titular de la dependencia, señaló que el fenómeno está asociado a una masa de aire ártico, la cual, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, generará ambiente muy frío a gélido en el norte y centro del país. “ Se prevén temperaturas bajas con posibilidad de heladas al amanecer y chubascos en Coahuila y Nuevo León” , precisó.

El frente frío número 13 traerá un marcado descenso de temperatura a Saltillo a partir de la noche de este domingo, cuando el termómetro podría llegar a los 4 grados, mientras que para el lunes se esperan valores máximos de 16 y mínimos de 6 grados Celsius , informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal.

#PronósticoDelTiempo en regiones del noroeste, norte, noreste y occidente de #México . pic.twitter.com/nPgc686PS6

El funcionario exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, en especial entre niñas, niños y adultos mayores. Recomendó abrigarse adecuadamente, mantener las viviendas cerradas para evitar corrientes de aire, y no utilizar anafres ni braseros dentro de los hogares, ya que pueden generar monóxido de carbono y provocar intoxicaciones.

Asimismo, pidió utilizar calentadores únicamente en espacios ventilados, revisar que las conexiones se encuentren en buen estado y consumir bebidas calientes y alimentos ricos en nutrientes. “Es importante estar atentos a síntomas de hipotermia, como confusión, mareos o entumecimiento en extremidades, y buscar atención médica de inmediato”, subrayó.

Por otra parte, el Gobierno Municipal de Saltillo recomendó a la ciudadanía proteger las tuberías y medidores ante la próxima temporada invernal, para evitar daños por congelamiento. La dependencia aconsejó utilizar aislantes térmicos, disponibles en ferreterías, o bien envolver las instalaciones con papel periódico, cartón o plástico, asegurando con cinta adhesiva.

“No se recomienda el uso de trapos o telas, ya que no aíslan adecuadamente y retienen la humedad”, recordó Protección Civil, al tiempo que sugirió abastecer los vehículos con anticongelante.

Ante cualquier emergencia, la autoridad reiteró el llamado a comunicarse al sistema 9-1-1.