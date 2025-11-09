Bajará la temperatura a 4 grados por frente frío 13; emiten recomendaciones en Saltillo

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Bajará la temperatura a 4 grados por frente frío 13; emiten recomendaciones en Saltillo
    Protección Civil municipal llamó a abrigar a menores y adultos mayores ante el descenso de temperatura por el frente frío número 13. FOTO: ARCHIVO/VANGUARDIA

Protección Civil municipal exhortó a la población a extremar precauciones ante el ingreso del frente frío, que provocará un marcado descenso de temperatura

El frente frío número 13 traerá un marcado descenso de temperatura a Saltillo a partir de la noche de este domingo, cuando el termómetro podría llegar a los 4 grados, mientras que para el lunes se esperan valores máximos de 16 y mínimos de 6 grados Celsius, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal.

Francisco Martínez Ávalos, titular de la dependencia, señaló que el fenómeno está asociado a una masa de aire ártico, la cual, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, generará ambiente muy frío a gélido en el norte y centro del país. “Se prevén temperaturas bajas con posibilidad de heladas al amanecer y chubascos en Coahuila y Nuevo León”, precisó.

El funcionario exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, en especial entre niñas, niños y adultos mayores. Recomendó abrigarse adecuadamente, mantener las viviendas cerradas para evitar corrientes de aire, y no utilizar anafres ni braseros dentro de los hogares, ya que pueden generar monóxido de carbono y provocar intoxicaciones.

Asimismo, pidió utilizar calentadores únicamente en espacios ventilados, revisar que las conexiones se encuentren en buen estado y consumir bebidas calientes y alimentos ricos en nutrientes. “Es importante estar atentos a síntomas de hipotermia, como confusión, mareos o entumecimiento en extremidades, y buscar atención médica de inmediato”, subrayó.

Por otra parte, el Gobierno Municipal de Saltillo recomendó a la ciudadanía proteger las tuberías y medidores ante la próxima temporada invernal, para evitar daños por congelamiento. La dependencia aconsejó utilizar aislantes térmicos, disponibles en ferreterías, o bien envolver las instalaciones con papel periódico, cartón o plástico, asegurando con cinta adhesiva.

“No se recomienda el uso de trapos o telas, ya que no aíslan adecuadamente y retienen la humedad”, recordó Protección Civil, al tiempo que sugirió abastecer los vehículos con anticongelante.

Ante cualquier emergencia, la autoridad reiteró el llamado a comunicarse al sistema 9-1-1.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

