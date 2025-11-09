Más de 900 plazas de Saltillo reciben mantenimiento integral con el programa ‘Aquí Andamos’

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Más de 900 plazas de Saltillo reciben mantenimiento integral con el programa ‘Aquí Andamos’
    El alcalde Javier Díaz González recorrió el área intervenida y destacó los resultados del programa de mantenimiento urbano. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz supervisó los trabajos de mantenimiento del programa Aquí Andamos en la colonia Virreyes Obrera; más de 900 plazas y áreas verdes han sido atendidas en toda la ciudad

Con el propósito de mejorar el entorno urbano y fortalecer los espacios públicos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de mantenimiento que realizan las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” en la plaza pública de la colonia Virreyes Obrera.

Durante su recorrido, el presidente municipal constató las labores de limpieza general, deshierbe, poda de árboles, elaboración de cajetes y aplicación de pintura en el gimnasio urbano, acciones encaminadas a mantener este espacio en óptimas condiciones para las familias del sector.

$!Las autoridades municipales señalaron que las plazas públicas se mantienen como espacios prioritarios para la convivencia familiar y el esparcimiento comunitario.
Las autoridades municipales señalaron que las plazas públicas se mantienen como espacios prioritarios para la convivencia familiar y el esparcimiento comunitario. FOTO: CORTESÍA

“Las cuadrillas del programa Aquí Andamos trabajan todos los días en distintos puntos de Saltillo, en bulevares, calles y plazas, para mejorar la imagen de la ciudad y ofrecer espacios dignos para la convivencia de las familias”, señaló el alcalde.

Díaz González destacó que Aquí Andamos se ha consolidado como una de las estrategias más completas de mantenimiento urbano, al incluir tareas de bacheo, reparación de luminarias, eliminación de grafiti, reforestación y rehabilitación de plazas públicas, entre otras.

El edil subrayó que, gracias a este esfuerzo permanente, se han realizado más de 1,771 atenciones en más de 900 plazas públicas y áreas verdes municipales, beneficiando de manera directa a miles de familias saltillenses.

Además, el Gobierno Municipal mantiene jornadas de reforestación con árboles y plantas de ornato en diversos puntos de la ciudad, como los bulevares Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Prolongación Francisco de Urdiñola, Luis Donaldo Colosio, Isidro López Zertuche, Eulalio Gutiérrez Treviño y Pedro Figueroa, entre muchos otros.

$!Cuadrillas municipales realizan labores de limpieza y pintura en la plaza de la colonia Virreyes Obrera como parte del programa Aquí Andamos.
Cuadrillas municipales realizan labores de limpieza y pintura en la plaza de la colonia Virreyes Obrera como parte del programa Aquí Andamos. FOTO: CORTESÍA

Entre las colonias recientemente atendidas por el programa se encuentran Mirasierra, Colinas de San Francisco, Privadas La Torre, Vicente Guerrero, Nazario S. Ortiz Garza, Humberto Dávila, Las Teresitas, Lomas del Refugio, Morelos, La Amistad, Nogales, Valle de San Antonio, Jardines Coloniales, Colinas del Sur, Valle de Lourdes, Saltillo 2000, 15 de Septiembre y La Madrid, donde las cuadrillas realizaron trabajos integrales de limpieza y recuperación de espacios públicos.

El alcalde informó que en las próximas semanas se reforzará la atención en nuevas plazas de los sectores Loma Linda, Vista Hermosa, Hacienda Narro y Bellavista, además de continuar los trabajos sobre los bulevares Isidro López Zertuche y José Musa de León.

$!Comerciantes y vecinos destacaron la importancia de mantener las plazas iluminadas y seguras, pues son puntos de reunión para jóvenes, familias y adultos mayores.
Comerciantes y vecinos destacaron la importancia de mantener las plazas iluminadas y seguras, pues son puntos de reunión para jóvenes, familias y adultos mayores. FOTO: CORTESÍA

“Vamos a seguir fortaleciendo el programa porque los resultados son visibles; las familias disfrutan más sus plazas, los niños tienen espacios seguros para jugar y la ciudad se mantiene limpia y ordenada”, puntualizó Díaz González.

Finalmente, el Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a mantener una comunicación constante con el programa mediante el Asistente Virtual Saltillo Fácil, disponible al número 844-160-08-08, a fin de canalizar reportes y solicitudes de manera oportuna.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

