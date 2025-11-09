Más de 900 plazas de Saltillo reciben mantenimiento integral con el programa ‘Aquí Andamos’

Con el propósito de mejorar el entorno urbano y fortalecer los espacios públicos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de mantenimiento que realizan las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” en la plaza pública de la colonia Virreyes Obrera. Durante su recorrido, el presidente municipal constató las labores de limpieza general, deshierbe, poda de árboles, elaboración de cajetes y aplicación de pintura en el gimnasio urbano, acciones encaminadas a mantener este espacio en óptimas condiciones para las familias del sector. TE PUEDE INTERESAR: Saltillenses disfrutan de un domingo activo en la Ruta Recreativa

“Las cuadrillas del programa Aquí Andamos trabajan todos los días en distintos puntos de Saltillo, en bulevares, calles y plazas, para mejorar la imagen de la ciudad y ofrecer espacios dignos para la convivencia de las familias”, señaló el alcalde. Díaz González destacó que Aquí Andamos se ha consolidado como una de las estrategias más completas de mantenimiento urbano, al incluir tareas de bacheo, reparación de luminarias, eliminación de grafiti, reforestación y rehabilitación de plazas públicas, entre otras. El edil subrayó que, gracias a este esfuerzo permanente, se han realizado más de 1,771 atenciones en más de 900 plazas públicas y áreas verdes municipales, beneficiando de manera directa a miles de familias saltillenses. Además, el Gobierno Municipal mantiene jornadas de reforestación con árboles y plantas de ornato en diversos puntos de la ciudad, como los bulevares Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Prolongación Francisco de Urdiñola, Luis Donaldo Colosio, Isidro López Zertuche, Eulalio Gutiérrez Treviño y Pedro Figueroa, entre muchos otros.

Entre las colonias recientemente atendidas por el programa se encuentran Mirasierra, Colinas de San Francisco, Privadas La Torre, Vicente Guerrero, Nazario S. Ortiz Garza, Humberto Dávila, Las Teresitas, Lomas del Refugio, Morelos, La Amistad, Nogales, Valle de San Antonio, Jardines Coloniales, Colinas del Sur, Valle de Lourdes, Saltillo 2000, 15 de Septiembre y La Madrid, donde las cuadrillas realizaron trabajos integrales de limpieza y recuperación de espacios públicos. El alcalde informó que en las próximas semanas se reforzará la atención en nuevas plazas de los sectores Loma Linda, Vista Hermosa, Hacienda Narro y Bellavista, además de continuar los trabajos sobre los bulevares Isidro López Zertuche y José Musa de León.