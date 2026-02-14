Fallece la Dra. Enriqueta González Aguilar, primera mujer directora del Tecnológico de Saltillo

Este domingo se confirmó el fallecimiento de la Dra. Enriqueta González Aguilar, quien en 2001 se convirtió en la primera mujer en asumir la Dirección del Instituto Tecnológico de Saltillo, institución emblemática conocida como la casa de los “Burros Pardos”.

Originaria de Torreón, González Aguilar fue reconocida como una académica comprometida con el desarrollo educativo y el fortalecimiento institucional, dejando una huella significativa en la historia del Tecnológico.

Su llegada a la Dirección coincidió con un momento simbólico: los primeros 50 años de vida del plantel, etapa en la que encabezó un proceso de modernización y consolidación académica.

MODERNIZACIÓN ACADÉMICA Y APUESTA TECNOLÓGICA

Durante su gestión se impulsaron proyectos clave que ampliaron y modernizaron los servicios académicos. En ese periodo dejó de operar el Taller de Fundición y el Centro de Información incorporó Infolatina, una base de datos electrónica de consulta que representó un avance en el acceso digital a contenidos especializados.

Asimismo, entró en funcionamiento la Biblioteca Virtual Tecnológica, plataforma que permitió a los docentes publicar y difundir documentos vía internet, fortaleciendo la proyección académica del instituto.

En 2004, bajo su administración, inició la construcción del Centro de Educación a Distancia, infraestructura que posteriormente incrementaría de manera significativa su demanda y ampliaría la cobertura educativa del Tecnológico.

De igual forma, comenzó el proceso de certificación institucional a través del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., sentando bases para elevar los estándares de calidad académica.

LIDERAZGO EN TIEMPOS COMPLEJOS

La gestión de González Aguilar también estuvo marcada por retos administrativos. A pesar de las diferencias con el sindicato estatal, que le impidieron el acceso físico a la Dirección del plantel, la actividad académica no se interrumpió.

Durante ese periodo, despachó desde la biblioteca del Instituto, manteniendo la operación institucional y garantizando la continuidad de los servicios educativos.

La Dra. Enriqueta González Aguilar concluyó su periodo en agosto de 2005, dejando como legado avances en infraestructura, certificación y modernización tecnológica.

La Dirección del Instituto Tecnológico de Saltillo expresó, a nombre de la comunidad tecnológica, sus más sinceras condolencias a familiares y seres queridos, reconociendo su contribución histórica al desarrollo de la institución.