Beneficia Cáritas Saltillo a niños de preescolar con entrega de lentes

Cáritas de Saltillo entregó 55 lentes a niñas y niños del Jardín de Niños Rosemary Carolyn Fishburn, luego de una brigada de salud en la que se detectaron problemas visuales entre estudiantes del plantel. De acuerdo con la organización, previamente se realizaron 121 revisiones de agudeza visual, lo que permitió identificar a quienes requerían apoyo para mejorar su visión.

Además, durante la jornada se brindaron 110 consultas médicas generales y se aplicaron 82 vacunas, como parte de una atención integral a la comunidad escolar. Cada par de lentes fue asignado con base en diagnósticos que detectaron padecimientos como miopía, hipermetropía y astigmatismo, condiciones que pueden afectar el aprendizaje si no se atienden a tiempo.

En la actividad participaron la directora de Cáritas de Saltillo, Alondra Mata; la optometrista Silvia Buitrón Flores, y la directora del plantel, Judith Gaona, junto con personal que formó parte de la brigada. La entrega forma parte del seguimiento que Cáritas realiza tras sus jornadas de salud, con el objetivo de atender los diagnósticos detectados y facilitar el acceso a servicios médicos básicos. De este modo, lo que comenzó como un diagnóstico médico, terminó en sonrisas al darle a los menores la oportunidad de descubrir un mundo con mayor claridad.

Publicidad