Bomberos de Saltillo capacitan a guías y senderistas en primeros auxilios en entornos naturales

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Bomberos de Saltillo explicaron técnicas de primeros auxilios durante el taller en la Unidad Administrativa Municipal. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La capacitación incluyó prácticas directas y módulos orientados a mejorar la respuesta ante emergencias durante recorridos turísticos y actividades de aventura

Este sábado, en el auditorio de la Unidad Administrativa Municipal, el Grupo de Rescate Vertical del Cuerpo de Bomberos de Saltillo impartió una capacitación en primeros auxilios en entornos naturales a más de 26 participantes.

El taller estuvo dirigido a líderes senderistas y guías pertenecientes a la asociación PRO TOUR, con el objetivo de que cuenten con las habilidades necesarias para brindar atención inicial y solicitar apoyo oportuno en caso de emergencias durante actividades al aire libre, como las que se realizan en el Cañón de San Lorenzo y la Sierra de Zapalinamé.

$!Asistentes practicaron maniobras de RCP como parte de la formación en entornos naturales.
Asistentes practicaron maniobras de RCP como parte de la formación en entornos naturales. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Durante la formación se abordaron temas esenciales como seguridad de la escena, reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y control de hemorragias, situaciones que pueden presentarse en recorridos de montaña o turismo de aventura.

$!Participantes revisaron protocolos de seguridad antes de intervenir en situaciones de emergencia.
Participantes revisaron protocolos de seguridad antes de intervenir en situaciones de emergencia. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La capacitación busca multiplicar el conocimiento entre quienes reciben visitantes en la región y mejorar la atención en caso de incidentes. Además, se proyecta continuar con nuevas sesiones que incluirán módulos de búsqueda y rescate.

$!Integrantes de PRO TOUR participaron en la capacitación impartida por el Grupo de Rescate Vertical.
Integrantes de PRO TOUR participaron en la capacitación impartida por el Grupo de Rescate Vertical. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al evento también acudió el alcalde, ingeniero Javier Díaz González, quien refrendó su apoyo al departamento de Bomberos y a las acciones para fortalecer el turismo en la ciudad.

Temas


Capacitación
senderismo
RESCATES

Localizaciones


Saltillo

