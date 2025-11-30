Bomberos de Saltillo capacitan a guías y senderistas en primeros auxilios en entornos naturales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La capacitación incluyó prácticas directas y módulos orientados a mejorar la respuesta ante emergencias durante recorridos turísticos y actividades de aventura
Este sábado, en el auditorio de la Unidad Administrativa Municipal, el Grupo de Rescate Vertical del Cuerpo de Bomberos de Saltillo impartió una capacitación en primeros auxilios en entornos naturales a más de 26 participantes.
El taller estuvo dirigido a líderes senderistas y guías pertenecientes a la asociación PRO TOUR, con el objetivo de que cuenten con las habilidades necesarias para brindar atención inicial y solicitar apoyo oportuno en caso de emergencias durante actividades al aire libre, como las que se realizan en el Cañón de San Lorenzo y la Sierra de Zapalinamé.
TE PUEDE INTERESAR: Choca joven ebrio contra barda, vuelca y termina detenido en Ramos Arizpe
Durante la formación se abordaron temas esenciales como seguridad de la escena, reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y control de hemorragias, situaciones que pueden presentarse en recorridos de montaña o turismo de aventura.
La capacitación busca multiplicar el conocimiento entre quienes reciben visitantes en la región y mejorar la atención en caso de incidentes. Además, se proyecta continuar con nuevas sesiones que incluirán módulos de búsqueda y rescate.
Al evento también acudió el alcalde, ingeniero Javier Díaz González, quien refrendó su apoyo al departamento de Bomberos y a las acciones para fortalecer el turismo en la ciudad.