Bomberos de Saltillo capacitan a guías y senderistas en primeros auxilios en entornos naturales

Este sábado, en el auditorio de la Unidad Administrativa Municipal, el Grupo de Rescate Vertical del Cuerpo de Bomberos de Saltillo impartió una capacitación en primeros auxilios en entornos naturales a más de 26 participantes.

El taller estuvo dirigido a líderes senderistas y guías pertenecientes a la asociación PRO TOUR, con el objetivo de que cuenten con las habilidades necesarias para brindar atención inicial y solicitar apoyo oportuno en caso de emergencias durante actividades al aire libre, como las que se realizan en el Cañón de San Lorenzo y la Sierra de Zapalinamé.

TE PUEDE INTERESAR: Choca joven ebrio contra barda, vuelca y termina detenido en Ramos Arizpe