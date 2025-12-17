Brinca camellón, choca de frente y deja a menor lesionado en el periférico LEA de Saltillo
El conductor, de 62 años, quedó detenido tras el accidente, presuntamente por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que habría provocado que perdiera el control
Un menor de edad resultó lesionado tras un fuerte accidente vehicular, luego de que el conductor de un vehículo compacto, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, brincó el camellón central a la altura de la colonia Herradura, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Chevy, que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, circulaba de sur a norte sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Metros antes de la intersección con el bulevar Otilio González, perdió el control de la unidad, brincó el camellón central y se impactó de frente contra un automóvil de la marca Nissan, en el que viajaba el menor.
Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para brindar atención al lesionado, quien fue valorado y posteriormente trasladado a un hospital particular para su atención médica.
Autoridades de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron la detención del conductor, de 62 años de edad, con el fin de consignar el accidente ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.
El percance provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.