Brinca camellón, choca de frente y deja a menor lesionado en el periférico LEA de Saltillo

Un menor de edad resultó lesionado tras un fuerte accidente vehicular, luego de que el conductor de un vehículo compacto, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, brincó el camellón central a la altura de la colonia Herradura, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Chevy, que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, circulaba de sur a norte sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Metros antes de la intersección con el bulevar Otilio González, perdió el control de la unidad, brincó el camellón central y se impactó de frente contra un automóvil de la marca Nissan, en el que viajaba el menor.

