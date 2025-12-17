Brinca camellón, choca de frente y deja a menor lesionado en el periférico LEA de Saltillo

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    Brinca camellón, choca de frente y deja a menor lesionado en el periférico LEA de Saltillo
    Autoridades de Tránsito tomaron conocimiento del accidente en el periférico LEA. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor, de 62 años, quedó detenido tras el accidente, presuntamente por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que habría provocado que perdiera el control

Un menor de edad resultó lesionado tras un fuerte accidente vehicular, luego de que el conductor de un vehículo compacto, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, brincó el camellón central a la altura de la colonia Herradura, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Chevy, que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, circulaba de sur a norte sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Metros antes de la intersección con el bulevar Otilio González, perdió el control de la unidad, brincó el camellón central y se impactó de frente contra un automóvil de la marca Nissan, en el que viajaba el menor.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud atendieron al menor lesionado en el lugar.
Paramédicos de la Secretaría de Salud atendieron al menor lesionado en el lugar. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para brindar atención al lesionado, quien fue valorado y posteriormente trasladado a un hospital particular para su atención médica.

$!El Chevrolet Chevy brincó el camellón central y se impactó contra un Nissan en Saltillo.
El Chevrolet Chevy brincó el camellón central y se impactó contra un Nissan en Saltillo. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Autoridades de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron la detención del conductor, de 62 años de edad, con el fin de consignar el accidente ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

$!La detención del conductor, de 62 años, se realizó en el lugar del accidente para consignarlo ante el Ministerio Público de Asuntos Viales y deslindar responsabilidades.
La detención del conductor, de 62 años, se realizó en el lugar del accidente para consignarlo ante el Ministerio Público de Asuntos Viales y deslindar responsabilidades. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El percance provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

