Busca DIF Saltillo concientizar sobre riesgos de conducir alcoholizado

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    Busca DIF Saltillo concientizar sobre riesgos de conducir alcoholizado
    El DIF participa en filtros para concientizar sobre los riesgos de consumo de alcohol antes de manejar. CORTESÍA

Además de los filtros antialcohol, el organismo realiza actividades preventivas en centros comunitarios y empresas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo mantiene presencia constante en los filtros antialcohol de la ciudad, con el propósito de generar conciencia entre la ciudadanía sobre los riesgos de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias nocivas.

El director de la institución, Alfonso Figueroa Vicuña, precisó que esta labor responde a un problema de salud pública con un alto impacto social.

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“En México los accidentes automovilísticos son una de las principales causas de generar alguna discapacidad en base a estos accidentes”, explicó el funcionario al destacar la importancia de la prevención vial.

Respecto a la operación de los puntos de revisión, la dependencia se mantiene atenta a situaciones que involucren a menores de edad. Aunque no se han registrado casos de niños desamparados durante los operativos, la Procuraduría del DIF evalúa posibles situaciones de riesgo para canalizar los expedientes ante las autoridades estatales correspondientes.

Además de los operativos viales, las acciones preventivas se extienden a distintos sectores de la comunidad, desde centros comunitarios hasta empresas. Sin embargo, se da prioridad a los jóvenes de secundarias, preparatorias y universidades, debido a que el consumo de sustancias representa una problemática que requiere atención.

A través de dinámicas y encuestas aplicadas durante pláticas escolares, la institución ha detectado que el acceso a sustancias nocivas ocurre desde edades tempranas.

“Nos hemos topado con que es algo que está a la mano de muy fácil acceso”, reconoció Figueroa Vicuña al referirse a los hábitos identificados en los planteles educativos.

El director también señaló que las consecuencias de estos incidentes se atienden de manera continua mediante los programas asistenciales y de apoyo psicológico del organismo. Aunque no existe un registro numérico exclusivo, las discapacidades derivadas de accidentes viales son una situación recurrente entre los beneficiarios.

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Ante los constantes reportes de accidentes viales en la ciudad, el titular del DIF Saltillo reiteró que la responsabilidad final recae en las decisiones individuales de los conductores.

“Nosotros hacemos lo correspondiente en la antesala de esas decisiones”, concluyó, al reafirmar el compromiso de mantener los programas de concientización en la capital.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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