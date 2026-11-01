Supervisan bares del Centro Histórico de Saltillo; piden evitar mezclar alcohol y volante

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo un operativo de supervisión en diversos bares del Centro Histórico, como parte de las acciones preventivas que se implementan durante los fines de semana en la ciudad.

El despliegue, encabezado por el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, contó con el apoyo de diversos agrupamientos policiales. Además de las inspecciones, se mantuvo presencia de oficiales en distintas calles del primer cuadro con el propósito de prevenir incidentes y brindar mayor seguridad a quienes acuden a la zona.