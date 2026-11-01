Supervisan bares del Centro Histórico de Saltillo; piden evitar mezclar alcohol y volante

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    Supervisan bares del Centro Histórico de Saltillo; piden evitar mezclar alcohol y volante
    El despliegue policial incluyó recorridos a pie por las calles del Centro Histórico para inhibir conductas delictivas. CORTESÍA

Autoridades realizaron inspecciones aleatorias en establecimientos de la zona sin detectar anomalías; exhortan a la población a no combinar el alcohol con el volante

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo un operativo de supervisión en diversos bares del Centro Histórico, como parte de las acciones preventivas que se implementan durante los fines de semana en la ciudad.

El despliegue, encabezado por el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, contó con el apoyo de diversos agrupamientos policiales. Además de las inspecciones, se mantuvo presencia de oficiales en distintas calles del primer cuadro con el propósito de prevenir incidentes y brindar mayor seguridad a quienes acuden a la zona.

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Durante el recorrido se supervisaron los establecimientos con licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, sin que se detectaran anomalías, por lo que el operativo concluyó con saldo blanco.

Las autoridades exhortaron a los asistentes a disfrutar de estos espacios de manera responsable y a respetar las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

$!Las autoridades verificaron que los comercios dedicados a la venta de alcohol operaran conforme a la normativa vigente.
Las autoridades verificaron que los comercios dedicados a la venta de alcohol operaran conforme a la normativa vigente. CORTESÍA

Este tipo de dispositivos se realizan de manera permanente durante los fines de semana en distintos sectores de Saltillo, con el fin de preservar el orden y promover entre la ciudadanía la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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