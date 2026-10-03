Alcohol en México: 41 mil personas mueren cada año por su consumo

Detrás de estas cifras existe un impacto que va más allá de los hábitos de consumo. Se estima que alrededor de 41 mil personas mueren cada año en el país por causas relacionadas con el alcohol , lo que equivale a aproximadamente 112 fallecimientos diarios.

El consumo de alcohol representa uno de los principales desafíos de salud pública en México . De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, el porcentaje de personas de entre 12 y 65 años que consume bebidas alcohólicas pasó de 71% en 2016 a 73.7%.

EL CONSUMO TAMBIÉN ESTÁ CAMBIANDO

Uno de los cambios registrados durante la última década se observa entre las mujeres. Mientras que entre los hombres la proporción de consumidores descendió de 80.1% a 78.5%, entre las mujeres aumentó de 62.6% a 69.3%.

Para Edgar Angulo, integrante del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, el problema debe analizarse considerando las distintas consecuencias que puede tener el consumo excesivo.

Entre ellas se encuentran enfermedades como la cirrosis y distintos tipos de cáncer, además de situaciones relacionadas con accidentes viales, violencia y suicidio. El especialista también señaló que el alcohol está asociado con alrededor de 200 enfermedades y puede contribuir a discapacidades derivadas de accidentes.

LOS JÓVENES, ENTRE LOS GRUPOS DE MAYOR PREOCUPACIÓN

Los efectos del alcohol también están relacionados con algunas de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Accidentes de tránsito, suicidio, violencia y ahogamientos figuran entre los problemas señalados por especialistas, quienes advierten que el consumo de bebidas alcohólicas puede incrementar los riesgos asociados con estas situaciones.

El impacto tampoco se limita a un solo grupo de población. En el caso de las mujeres, Angulo relacionó el consumo de alcohol con un mayor riesgo de cáncer de mama y problemas de salud ósea como osteopenia y osteoporosis.

IMPUESTOS, UNA DE LAS PROPUESTAS SOBRE LA MESA

Frente al panorama, organizaciones dedicadas a la prevención del consumo de alcohol plantean modificar las políticas públicas relacionadas con estas bebidas.

Luis Alonso Robledo Carmona, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), señaló que los impuestos a las bebidas alcohólicas no han sido actualizados desde 2014. La organización respalda una propuesta ciudadana con apoyo académico para modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) dentro de la Ley de Ingresos de 2027.

Entre las alternativas planteadas se encuentra establecer un cobro de 140 pesos por cada litro de alcohol puro. Según Robledo Carmona, un incremento en los precios podría contribuir a disminuir el consumo y, con ello, reducir enfermedades y fallecimientos relacionados con el alcohol.

La propuesta también contempla que los recursos adicionales obtenidos mediante los impuestos sean destinados a prevención, tratamiento, atención e investigación.

UN PROBLEMA QUE REBASA EL CONSUMO

El debate sobre el alcohol no se limita a cuánto se bebe. Las consecuencias alcanzan áreas como la seguridad vial, la salud, la discapacidad y la mortalidad prematura.

Los especialistas consultados plantean que las estrategias para enfrentar el problema deben incluir prevención, regulación de la publicidad, vigilancia y medidas para disminuir la disponibilidad de bebidas alcohólicas, además de políticas fiscales.

Mientras el consumo entre la población mexicana continúa representando una parte importante de los hábitos cotidianos, las cifras muestran que sus consecuencias tienen un costo considerable para la salud pública del país.