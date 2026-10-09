Buscaría Alberto Hurtado la alcaldía de Saltillo por Morena

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Buscaría Alberto Hurtado la alcaldía de Saltillo por Morena
    El registro realizado por Hurtado es parte del proceso interno en Morena. CORTESÍA

El diputado local anunció su registro para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura con la que Morena perfila a sus aspirantes a las alcaldías rumbo a 2027.

El diputado local de Morena, Alberto Hurtado Vera, anunció que presentó su solicitud de registro para participar en el proceso interno de selección de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Saltillo, un paso con el que manifiesta su intención de contender por la alcaldía de la capital coahuilense.

Cabe recordar que la figura de las coordinaciones municipales forma parte del proceso interno de Morena para definir los perfiles que participarán en la contienda por las presidencias municipales en 2027.

https://vanguardia.com.mx/opinion/pelearan-alberto-hurtado-y-ale-salazar-candidatura-por-saltillo-PL23823297

A través de sus redes sociales, el legislador informó que busca asumir esta responsabilidad para fortalecer la estructura territorial del partido y ampliar su presencia en la ciudad.

“Con mucha alegría les quiero platicar y compartir que el día de hoy presenté mi solicitud de registro para las coordinaciones municipales de los comités de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, anunció

Hurtado señaló que, desde esa posición, pretende contribuir a la organización del partido y llevar su mensaje a distintos sectores de la población. También deseó éxito a quienes participen en el proceso interno y llamó a mantener la unidad partidista y colocar el interés ciudadano por delante.

“Seguiremos trabajando de manera fuerte y contundente para seguir demostrando que morena es el partido de las causas justas y el partido que siempre trabaja cerca de la gente”, expresó.

El registro no representa todavía una candidatura formal a la alcaldía, pues Morena deberá concluir su procedimiento interno para definir quién encabezará la coordinación municipal. De acuerdo con información publicada previamente por VANGUARDIA, el dirigente estatal del partido, Diego del Bosque, señaló que los nombramientos de coordinadores municipales se darían a conocer en noviembre.

La aspiración de Hurtado se produce después de las elecciones locales del pasado 7 de junio, cuando buscó la reelección como diputado por el distrito 15 de Saltillo, sin obtener el triunfo en las urnas.

Actualmente, Hurtado se desempeña como diputado local de Morena en el Congreso de Coahuila, cargo que concluirá al cierre de 2026, cuando termine la actual legislatura. Su registro para la coordinación municipal abre una nueva etapa en su trayectoria política, ahora con la intención de buscar la alcaldía de Saltillo en los próximos comicios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Política

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
Sorpresa. La visita a MARCO llevó al autor a recorrer las exposiciones de la Colección FEMSA y de Gabriel de la Mora.

Cultura y Pop: MARCO
true

POLITICÓN: ‘Nuevo dueño’ de AHMSA, de la promesa de multiplicar la producción a pedir prórroga

El Toyota Camry terminó volcado sobre la lateral del bulevar Fundadores, en la colonia Zaragoza.

Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo
Con los nuevos horarios, los pasajeros pueden salir después de su jornada laboral o viajar desde la noche anterior para atender compromisos al día siguiente.

Saltillo-AIFA: primer vuelo nocturno despega con 70% de ocupación
La Selección Mexicana Femenil, encabezada por Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral, enfrentará a Jamaica en el Estadio Victoria como parte de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W.

México vs Jamaica: Tri Femenil afronta su última prueba rumbo al Mundial 2027; horario y transmisión
El presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que Navanethem ‘Navi’ Pillay recibirá el Premio Nobel de la Paz 2026 en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega.

Arremete Trump contra el Comité del Nobel de la Paz por no concederle a él el galardón y sanciona a la Corte Penal Internacional

Esta actualización llega apenas cuatro días después de que los abogados de Pike declararan que se la consideraba con muerte cerebral.

Christa Pike vuelve a caminar y comer tras la fallida ejecución en Tennessee