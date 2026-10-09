Buscaría Alberto Hurtado la alcaldía de Saltillo por Morena

Cabe recordar que la figura de las coordinaciones municipales forma parte del proceso interno de Morena para definir los perfiles que participarán en la contienda por las presidencias municipales en 2027.

El diputado local de Morena, Alberto Hurtado Vera, anunció que presentó su solicitud de registro para participar en el proceso interno de selección de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Saltillo, un paso con el que manifiesta su intención de contender por la alcaldía de la capital coahuilense.

A través de sus redes sociales, el legislador informó que busca asumir esta responsabilidad para fortalecer la estructura territorial del partido y ampliar su presencia en la ciudad.

“Con mucha alegría les quiero platicar y compartir que el día de hoy presenté mi solicitud de registro para las coordinaciones municipales de los comités de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, anunció

Hurtado señaló que, desde esa posición, pretende contribuir a la organización del partido y llevar su mensaje a distintos sectores de la población. También deseó éxito a quienes participen en el proceso interno y llamó a mantener la unidad partidista y colocar el interés ciudadano por delante.

“Seguiremos trabajando de manera fuerte y contundente para seguir demostrando que morena es el partido de las causas justas y el partido que siempre trabaja cerca de la gente”, expresó.

El registro no representa todavía una candidatura formal a la alcaldía, pues Morena deberá concluir su procedimiento interno para definir quién encabezará la coordinación municipal. De acuerdo con información publicada previamente por VANGUARDIA, el dirigente estatal del partido, Diego del Bosque, señaló que los nombramientos de coordinadores municipales se darían a conocer en noviembre.