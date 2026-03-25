Cae empleado de telefonía y termina lesionado, en Saltillo

En menos de 24 horas, se registró un segundo accidente con otro trabajador de una empresa de suscripción de cable y telefonía. El empleado cayó desde una altura de más de 4 metros, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital al presentar lesiones aparentemente en la columna.

Se trata de Jordi Emmanuel N., de 22 años, empleado de la empresa Totalplay, quien se encontraba laborando en la calle 5, casi esquina con calle 36, en la colonia Vicente Guerrero. El joven había colocado la escalera para comenzar a trabajar; sin embargo, debido a la falta de las gomas de hule que deben ir en la base, esta no contaba con ellas, lo que provocó que se resbalara.

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Cayó al piso y se lesionó la columna. Comentó que no podía moverse y sentía hormigueo en las piernas, por lo que se solicitó una ambulancia en el lugar. Posteriormente, arribó personal de la Cruz Roja para brindar los servicios prehospitalarios.

Finalmente, fue trasladado a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS para su atención correspondiente, mientras se daba aviso a la empresa de lo sucedido y a sus familiares para que lo acompañaran.