Califica Alcalde de Saltillo como ‘inviable’ traer agua desde el río Pánuco

“Es inviable. El tema del río Pánuco, nos comentaba que en este momento sería una inversión de alrededor de 100 mil millones de pesos, lo cual es totalmente inviable”, sentenció Díaz González al detallar los resultados del encuentro de trabajo realizado en la Ciudad de México.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, calificó como financieramente imposible el proyecto de traer agua desde el río Pánuco hacia la capital de Coahuila. Tras una reunión con Efraín Morales, director general de Conagua, el edil señaló que la inversión requerida asciende a los 100 mil millones de pesos.

Ante esta situación, el munícipe presentó una estrategia basada en la eficiencia y la infraestructura local. El proyecto central es la creación de un “acuaférico”, que permitiría mejorar la distribución en los sectores más críticos de la ciudad, especialmente en el poniente y surponiente.

“El acuaférico nos daría la posibilidad de mejorar la eficiencia. Prácticamente estamos garantizando que sea el cien por ciento del agua que va a llegar al tanque elevado y, de ahí, distribuimos a esas colonias”, explicó el alcalde sobre el beneficio de esta obra técnica.

Díaz González destacó que, gracias a la gestión del gobernador Manolo Jiménez, se busca un esquema de financiamiento tripartita. “Buscábamos hacer una forma aquí... un tema tripartita, entre Conagua, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, y poder llevar a cabo este tipo de obras”.

Además de la infraestructura de transporte, el alcalde informó sobre la incorporación de nuevos caudales. Mencionó que se están explorando mantos acuíferos en zonas como Buñuelos, Fraile e India para sumar más de 300 litros por segundo a la red de distribución durante este 2026.

Finalmente, el edil subrayó que se trabaja en la liberación de predios para la canalización del Arroyo del Cuatro. “Seguimos trabajando en la liberación de los predios con los propietarios... para que eso nos ayude a que sea el anexo técnico en un futuro para una licitación”, concluyó.