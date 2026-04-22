Califica Alcalde de Saltillo como ‘inviable’ traer agua desde el río Pánuco

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 abril 2026
    Califica Alcalde de Saltillo como ‘inviable’ traer agua desde el río Pánuco
    Javier Díaz González dijo que el proyecto para traer agua del río Pánuco resulta inviable por su costo de 100 mil millones de pesos, por lo que se apuesta por soluciones locales. OMAR SAUCEDO

El alcalde de Saltillo descartó el proyecto del río Pánuco por su alto costo y planteó como alternativa un acuaférico y nuevas fuentes de abastecimiento

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, calificó como financieramente imposible el proyecto de traer agua desde el río Pánuco hacia la capital de Coahuila. Tras una reunión con Efraín Morales, director general de Conagua, el edil señaló que la inversión requerida asciende a los 100 mil millones de pesos.

“Es inviable. El tema del río Pánuco, nos comentaba que en este momento sería una inversión de alrededor de 100 mil millones de pesos, lo cual es totalmente inviable”, sentenció Díaz González al detallar los resultados del encuentro de trabajo realizado en la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llega-colonias-al-100-a-virreyes-obrera-van-por-intervencion-integral-en-dos-semanas-FA20201646

Ante esta situación, el munícipe presentó una estrategia basada en la eficiencia y la infraestructura local. El proyecto central es la creación de un “acuaférico”, que permitiría mejorar la distribución en los sectores más críticos de la ciudad, especialmente en el poniente y surponiente.

“El acuaférico nos daría la posibilidad de mejorar la eficiencia. Prácticamente estamos garantizando que sea el cien por ciento del agua que va a llegar al tanque elevado y, de ahí, distribuimos a esas colonias”, explicó el alcalde sobre el beneficio de esta obra técnica.

Díaz González destacó que, gracias a la gestión del gobernador Manolo Jiménez, se busca un esquema de financiamiento tripartita. “Buscábamos hacer una forma aquí... un tema tripartita, entre Conagua, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, y poder llevar a cabo este tipo de obras”.

Además de la infraestructura de transporte, el alcalde informó sobre la incorporación de nuevos caudales. Mencionó que se están explorando mantos acuíferos en zonas como Buñuelos, Fraile e India para sumar más de 300 litros por segundo a la red de distribución durante este 2026.

Finalmente, el edil subrayó que se trabaja en la liberación de predios para la canalización del Arroyo del Cuatro. “Seguimos trabajando en la liberación de los predios con los propietarios... para que eso nos ayude a que sea el anexo técnico en un futuro para una licitación”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
escasez

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Madres buscadoras utilizaron elementos del futbol en la convocatoria para exigir justicia y mantener vigente la lucha por sus familiares desaparecidos.

Coahuila: ‘Las madres buscando también están goleando’; marcha del 10 de mayo llama a la solidaridad de la afición
Desde el Estado, se impulsa la extracción de gas natural como parte de una estrategia energética y económica en la entidad.

El estado tiene todas las condiciones para arrancar el Proyecto Gas Coahuila, afirma Manolo Jiménez
La revisión no se limitará a notarios, sino que incluirá a otros funcionarios y particulares, adelantó el mandatario estatal.

Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila
El IEC afirma que en Coahuila prevalece un ambiente de tranquilidad para el próximo proceso electoral.

Arrancarán este sábado las inscripciones para candidatos a diputados en Coahuila
Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo

Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo
El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a la población a asistir.

Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila
Escudo de las Américas y de Chihuahua

Escudo de las Américas y de Chihuahua
Ahuyenta turistas

Ahuyenta turistas