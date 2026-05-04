Cámaras del C2 deja seis detenidos por robo en distintos puntos de Saltillo

Seis personas fueron detenidas en distintos hechos registrados en Saltillo, luego de ser identificadas a través del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), en coordinación con elementos de la Policía Municipal. El primer caso se registró en la colonia Misión Cerritos, donde dos hombres fueron captados cuando abrían un vagón estacionado en la vía pública y sustraían objetos del interior. Tras el reporte generado desde el monitoreo en tiempo real, los señalados fueron localizados y asegurados minutos después. Los detenidos fueron identificados como Ángel Gabriel “N” y Luis Javier “N”.

En un segundo hecho, personal del C2 detectó a un hombre que trasladaba una motocicleta a pie por calles de la Zona Centro. Al ser interceptado por los agentes municipales, el individuo no pudo acreditar la propiedad del vehículo. Tras la verificación de datos, se confirmó que Miguel Ángel “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo, por lo que fue detenido en el lugar. Otro incidente ocurrió sobre el bulevar Isidro López Zertuche, donde las cámaras captaron a un hombre y una mujer realizando daños a infraestructura pública. En la grabación se observa a la mujer golpeando un poste con un martillo, mientras el hombre manipulaba y estiraba cableado tras escalar la estructura. Tras el despliegue policial, fueron detenidos María de Jesús “N” y Raúl Alejandro “N”. En un cuarto evento, monitoristas del C2 detectaron en la colonia La Minita a un hombre que se ocultaba entre vehículos estacionados e intentaba sustraer autopartes. Elementos de seguridad acudieron al sitio y aseguraron a Eduardo “N”.

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La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que estas detenciones se derivan del monitoreo constante mediante cámaras de videovigilancia, lo que permite una respuesta inmediata ante conductas delictivas detectadas en tiempo real. De acuerdo con la información oficial, los casos son canalizados para su seguimiento ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde se dará continuidad a las investigaciones correspondientes. Las autoridades señalaron que el uso de tecnología de vigilancia se mantiene como parte de las acciones operativas para la detección de incidentes y la intervención en flagrancia en distintos sectores de la ciudad.

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