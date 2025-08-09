Identifican a víctima del accidente en libramiento Norponiente; será trasladado a Durango

Una de las personas fallecidas en el accidente con incendio ocurrido en el libramiento Norponiente fue identificada como Rubén Armando Gallegos Reyes, de 33 años de edad. Sus restos serán trasladados a Durango, entidad de la que era originario, para ser sepultados por su familia.

La identificación fue realizada por su padre, José Rubén Gallegos Pizaña, quien se presentó en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para llevar a cabo el reconocimiento oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Cuerpos de seguridad recuperan en menos de cuatro horas una camioneta robada

Posteriormente, la directora de Servicios Periciales, Cecilia Voguel, en coordinación con el titular de las agencias foráneas de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Roberto Cerda Espinosa, ejecutaron el protocolo correspondiente para la entrega del cuerpo.

El accidente se registró durante la madrugada del pasado martes, a la altura del kilómetro 33 del libramiento Norponiente, en las cercanías de la colonia Parajes de Los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila. De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de una pipa que transportaba diésel habría invadido el carril contrario, lo que provocó un impacto frontal contra un tractocamión de plataforma.

La colisión fue de tal magnitud que ambas unidades se incendiaron de inmediato, sin dar oportunidad a que los conductores pudieran salir.

Las llamas consumieron por completo los vehículos, y los dos choferes perdieron la vida en el lugar de los hechos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para confirmar las causas exactas del percance y determinar posibles responsabilidades.