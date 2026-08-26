Camión causa múltiples daños en colonia de Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Camión causa múltiples daños en colonia de Ramos Arizpe
    El vehículos provocó múltiples daños a la infraestructura y a la propiedad privada.
    Camión causa múltiples daños en colonia de Ramos Arizpe

Primero derribó la barda de una casa, luego cables, un poste, y hasta se llevó de encuentro dos carros

Un camión de carga causó una serie de destrozos al chocar contra la barda de un domicilio, dos vehículos estacionados y varios postes de energía eléctrica, además de dañar líneas de telefonía e internet.

El incidente dejó sin energía eléctrica a decenas de viviendas y afectó el servicio de internet en el sector. El conductor quedó detenido y podría enfrentar cargos por daños a propiedad ajena, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Tepopa, en la colonia Analco, cuando el camión de la marca Freightliner, perteneciente a la empresa I-Log, circulaba por el sector y, por causas que serán determinadas mediante las investigaciones, impactó inicialmente contra la barda de un domicilio.

Tras el primer choque, el operador continuó su marcha, presuntamente con la intención de retirarse del lugar, pero al avanzar no tomó en cuenta las dimensiones de la caja del camión y la altura de los cables que atravesaban la calle.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductora-se-estrella-contra-un-tractocamion-en-ramos-arizpe-PJ23084874

Al pasar por debajo de las líneas de telefonía e internet, la unidad las enganchó y provocó daños en la infraestructura. El conductor continuó avanzando aproximadamente una cuadra, donde también reventó algunas líneas de energía eléctrica.

Posteriormente, al intentar retirarse de la zona, el camión alcanzó a enganchar y arrastrar un vehículo que se encontraba en condición de abandono y prácticamente fuera de circulación.

A pesar de ello, la pesada unidad continuó avanzando con el automóvil enganchado, ocasionando nuevamente daños en las líneas de telefonía e internet que se encontraban instaladas en el sector.

La situación provocó además el desplome de un poste de concreto, el cual terminó cayendo sobre una camioneta Chevrolet que se encontraba estacionada, ocasionándole daños.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los múltiples daños ocasionados y procedieron con la detención del conductor del camión.

Debido a los riesgos que representaban los cables y postes dañados, las autoridades determinaron el cierre de algunas calles y restringieron el paso de peatones mientras se realizaban las labores correspondientes para retirar los vehículos y asegurar la zona.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente. El operador fue trasladado a las celdas municipales y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

Por su parte, el camión de carga fue asegurado y trasladado a un corralón municipal, donde quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras se llevan a cabo las diligencias para establecer el monto de los daños y deslindar responsabilidades.

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