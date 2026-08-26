Conductora se estrella contra un tractocamión, en Ramos Arizpe
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Paramédicos acudieron al lugar para atender a la mujer involucrada
Una mujer de 52 años presentó una crisis nerviosa luego de que el vehículo que conducía fuera impactado por un tractocamión sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la empresa Stellantis.
De acuerdo con el reporte, el tractocamión perteneciente a la línea TRANNAVY, con número económico 292, provenía de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se dirigía hacia Saltillo con una caja cargada de RACS, correspondientes a estanterías metálicas.
La unidad circulaba por el carril izquierdo y, al intentar incorporarse al carril derecho, el operador del transporte de carga presuntamente no se percató de la presencia de un Dodge Attitude color gris que avanzaba por el carril central.
La conductora del automóvil accionó el claxon para advertir su presencia; sin embargo, el tractocamión alcanzó a impactar la parte trasera izquierda del vehículo, provocando que la mujer perdiera el control del volante.
Posteriormente, el automóvil se proyectó hacia el camellón, donde quedó detenido. La conductora, identificada como Claudia N., de 52 años, fue valorada en el lugar por paramédicos de Protección Civil.
Los socorristas determinaron que la mujer presentaba una crisis nerviosa, pero no mostraba lesiones en la estructura ósea y podía caminar sin dificultad. Tras la valoración, descendió por su propio pie del automóvil y decidió permanecer en el sitio a la espera de sus familiares y de la compañía aseguradora.
Los paramédicos le recomendaron trasladarse por sus propios medios a un hospital para una valoración médica más completa, por lo que la mujer firmó una responsiva y permaneció en el lugar.
El conductor del tractocamión fue identificado como Ángel Cruz Luna, de 52 años, con domicilio en la colonia Tacubaya, en la ciudad de Guanajuato.
Elementos de las autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes, además de recabar información de los involucrados, con el objetivo de determinar la responsabilidad de cada conductor y establecer la forma en que ocurrió el percance.