Conductora se estrella contra un tractocamión, en Ramos Arizpe

Una mujer de 52 años presentó una crisis nerviosa luego de que el vehículo que conducía fuera impactado por un tractocamión sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la empresa Stellantis.

De acuerdo con el reporte, el tractocamión perteneciente a la línea TRANNAVY, con número económico 292, provenía de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se dirigía hacia Saltillo con una caja cargada de RACS, correspondientes a estanterías metálicas.

La unidad circulaba por el carril izquierdo y, al intentar incorporarse al carril derecho, el operador del transporte de carga presuntamente no se percató de la presencia de un Dodge Attitude color gris que avanzaba por el carril central.

La conductora del automóvil accionó el claxon para advertir su presencia; sin embargo, el tractocamión alcanzó a impactar la parte trasera izquierda del vehículo, provocando que la mujer perdiera el control del volante.