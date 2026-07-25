Capacitan a policías de Saltillo para atender crisis emocionales y prevenir suicidios

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo fueron capacitados en herramientas de atención psicológica y protocolos de respuesta ante situaciones de crisis, como parte de la estrategia para fortalecer la proximidad social y mejorar la atención a emergencias. Un total de 282 policías preventivos, agentes de Tránsito, integrantes de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Agrupamiento Violeta, personal del Centro de Control y Comando (C2), Andrómedra y del Grupo de Reacción Sureste participaron en los cursos “Primeros Auxilios Psicológicos” y “Código 100”.

La capacitación busca que los elementos cuenten con habilidades para intervenir de manera adecuada ante ciudadanos que atraviesan momentos de crisis emocional, mediante técnicas de escucha activa, comunicación asertiva y contención psicológica. Entre los escenarios abordados se encuentran situaciones relacionadas con conductas autolesivas, intentos de suicidio y episodios donde una persona requiere apoyo inmediato para estabilizarse emocionalmente mientras llega la atención especializada.

El curso “Código 100” fue dirigido principalmente al personal que opera las cámaras del C2 y a integrantes de Andrómeda, quienes mantienen contacto con ciudadanos a través de grupos de seguridad de WhatsApp. Este protocolo forma parte del Programa Nacional de Prevención del Suicidio y establece los pasos de coordinación entre corporaciones de seguridad y servicios especializados de salud mental para activar una respuesta rápida ante posibles riesgos.

La Comisaría informó que estas acciones forman parte del programa permanente de capacitación de la Academia de Formación, Capacitación y Profesionalización, con el objetivo de que los elementos estén preparados para responder no solo ante delitos o emergencias operativas, sino también ante situaciones sociales que requieren intervención humana y especializada.

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