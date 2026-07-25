Capacitan a policías de Saltillo para atender crisis emocionales y prevenir suicidios

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    Capacitan a policías de Saltillo para atender crisis emocionales y prevenir suicidios
    Más de 280 elementos reciben entrenamiento en primeros auxilios psicológicos en Saltillo CORTESÍA

El entrenamiento busca mejorar la respuesta policial ante ciudadanos que atraviesan problemas psicológicas o situaciones de riesgo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo fueron capacitados en herramientas de atención psicológica y protocolos de respuesta ante situaciones de crisis, como parte de la estrategia para fortalecer la proximidad social y mejorar la atención a emergencias.

Un total de 282 policías preventivos, agentes de Tránsito, integrantes de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Agrupamiento Violeta, personal del Centro de Control y Comando (C2), Andrómedra y del Grupo de Reacción Sureste participaron en los cursos “Primeros Auxilios Psicológicos” y “Código 100”.

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La capacitación busca que los elementos cuenten con habilidades para intervenir de manera adecuada ante ciudadanos que atraviesan momentos de crisis emocional, mediante técnicas de escucha activa, comunicación asertiva y contención psicológica.

Entre los escenarios abordados se encuentran situaciones relacionadas con conductas autolesivas, intentos de suicidio y episodios donde una persona requiere apoyo inmediato para estabilizarse emocionalmente mientras llega la atención especializada.

$!Elementos de Seguridad de Saltillo incorporarán protocolos psicológicos a la atención policial.
Elementos de Seguridad de Saltillo incorporarán protocolos psicológicos a la atención policial. CORTESÍA

El curso “Código 100” fue dirigido principalmente al personal que opera las cámaras del C2 y a integrantes de Andrómeda, quienes mantienen contacto con ciudadanos a través de grupos de seguridad de WhatsApp.

Este protocolo forma parte del Programa Nacional de Prevención del Suicidio y establece los pasos de coordinación entre corporaciones de seguridad y servicios especializados de salud mental para activar una respuesta rápida ante posibles riesgos.

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La Comisaría informó que estas acciones forman parte del programa permanente de capacitación de la Academia de Formación, Capacitación y Profesionalización, con el objetivo de que los elementos estén preparados para responder no solo ante delitos o emergencias operativas, sino también ante situaciones sociales que requieren intervención humana y especializada.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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