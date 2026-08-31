Saltillo: rescatan a menor tras caer a un arroyo en la colonia Zaragoza

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    Saltillo: rescatan a menor tras caer a un arroyo en la colonia Zaragoza
    Joven se arroja a un arroyo y moviliza a cuerpos de rescate. ULISES MART´NEZ

El joven aparentemente se arrojó al cauce, de acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar

Tras varios minutos de labores, elementos de la Cruz Roja y Bomberos lograron rescatar a un adolescente de 16 años que aparentemente se arrojó al interior de un arroyo ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza Popular.

La mañana de este lunes se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona que se encontraba dentro del cauce. De acuerdo con las primeras versiones, el joven habría ingresado al arroyo, por lo que su padrastro acudió para auxiliarlo; sin embargo, en ese momento decidió lanzarse al cauce.

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Aunque el flujo de agua era mínimo, testigos señalaron que el adolescente se encontraba en la parte baja del arroyo, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Cruz Roja y Bomberos acudieron al sitio, donde también algunos vecinos se sumaron a las labores de apoyo para lograr sacar al joven del cauce.

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Después de varios minutos, el adolescente, identificado como Jasiel, fue auxiliado en la parte baja del arroyo y posteriormente se inició su extracción mediante una camilla rígida, ruedas y una canastilla. Finalmente, fue colocado en una camilla para su traslado al Hospital General, donde recibiría atención médica.

El propio joven manifestó que se había arrojado al arroyo, versión que también fue corroborada por su padrastro. Será la autoridad correspondiente la encargada de establecer las circunstancias y posibles causas que llevaron al adolescente a tomar esta decisión.

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