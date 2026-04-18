Captan figura corriendo en secundaria de Saltillo

Cámaras de seguridad de la secundaria Gustavo Aguirre en Saltillo, captaron durante la noche una serie de imágenes en las que se observa a una figura femenina cruzando a toda velocidad el patio del plantel, lo que ha generado comentarios y dudas entre quienes han visto el video.

En la grabación, difundida recientemente, se aprecia cómo la silueta aparece en distintos puntos del espacio abierto, aparentemente corriendo, sin que se distinga con claridad su identidad ni las condiciones en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, directivos de la institución no han emitido información oficial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el material ha comenzado a circular en redes sociales, donde usuarios han compartido distintas interpretaciones sobre lo que muestran las imágenes.

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