Ante acuerdo de paz, respiran los petroprecios: crudo mexicano baja a 84.25 dólares

CDMX.- Los petroprecios se hundieron después de que Irán declarara “”completamente abierto” el estrecho de Ormuz.Pemex dio a conocer que este viernes exportó el barril de petróleo nacional en 84.25 dólares, una disminución de 9% durante la jornada y su menor cotización de las últimas cinco semanas, concretamente desde el 11 de marzo. El 6 de abril, el hidrocarburo alcanzó un máximo de 107 dólares y con el cierre de ayer acumula una ganancia de 57.1% o 30.63 dólares en lo que va de 2026, de acuerdo con los registros del Banco de México (Banxico).

La mezcla mexicana de exportación bajó de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 83.85 dólares y significó una disminución de 11.4%. El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, acabó en 90.38 dólares y fue una pérdida de 9.1%.

🔴 La apertura de Ormuz hunde el petróleo un 10% y las Bolsas se disparan https://t.co/wm8ESNuT8O — EL PAÍS (@el_pais) April 17, 2026

Los petroprecios cayeron porque Irán declaró el estrecho de Ormuz “completamente abierto” para el tráfico comercial, lo que eliminó una de las principales fuentes de presión sobre los mercados energéticos y de renta variable durante el conflicto, explicaron analistas de Actinver. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el bloqueo naval se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo.

El cese al fuego durante 10 días entre Israel y Líbano también permanece en vigor. Al presentar los Precriterios Generales de Política Económica 2027 a principios de este mes, la Secretaría de Hacienda subió su pronóstico para el precio promedio del crudo mexicano de 54.9 a 77.3 dólares en 2026 y en lo que va del año la media está en 74.31.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó esta semana sus perspectivas económicas, cuyo escenario base asume un conflicto en Medio Oriente de corto plazo en el que los petroprecios se van a normalizar durante la segunda mitad del año en curso.

En este caso, la cotización promedio del barril Brent será de 82.22 dólares en 2026 y de 75.97 en 2027, lo que contrasta con su estimación de enero, cuando el FMI proyectaba 62 para este año. Las estimaciones del organismo se encuentran relativamente en línea con las proyecciones de Banamex, que anticipa el promedio del barril Brent en 80 dólares para este año y en 61 en 2027.

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