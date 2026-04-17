POLITICÓN: ¿Ruptura en el PT de Coahuila? Regidor se reintegra tras haber pedido licencia para ir por diputación

En efecto, el padre del edil torreonense, Víctor Severo Ortiz Aguilar , es el suplente de Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja como diputado federal y la mamá del susodicho, Lucía Zorrilla Cepeda , es regidora en el municipio de Francisco I. Madero. ¿Qué pudo empujar entonces al cachorro de la familia a tirar la toalla y abandonar la candidatura a una diputación local? Las apuestas corren en La Laguna y apuntan a una ruptura importante en las filas del petista comarcano...

Algo raro, que ni siquiera los mejor enterados de la grilla cuatroteísta atinaban a explicar ayer, ocurrió con el caso del regidor petista de Torreón, Luis Alberto Ortiz Zorrilla , quien a finales de febrero pasado solicitó licencia para separarse del cargo y se le daba como seguro candidato de la cuatroté -aunque bajo las siglas del PT- en el distrito 8, con cabecera en la Perla de la Laguna. ¿Y por qué raro? Pues porque sorpresivamente solicitó ayer su reintegración al Cabildo de Torreón, lo cual le inhabilita para ser candidato por cualquier modalidad. Y también es raro porque Ortiz Zorrilla pertenece a una de las “familias felices” de la cuatroté y de las más vinculadas al liderazgo local petista.

III. EFICACIA

La mejor forma de mejorar el cuidado del medio ambiente es, sin duda, multiplicar el número de ojos que vigilen el entorno. En este sentido, la iniciativa que ha puesto en marcha la administración municipal de Saltillo y consiste en “recompensar” a quienes denuncien a los que arrojan escombros o basura en la vía pública y los arroyos de la ciudad, sin duda puede convertirse en un apoyo relevante de las acciones municipales. Sin embargo, la dirección de Ecología de Emmanuel Olache Valdés no debe renunciar al esfuerzo que le toca hacer en materia de educación e implica aspirar a que todos cuidemos el medio ambiente porque entendemos la relevancia de hacerlo.

IV. POR CONVICCIÓN

En otras palabras, la meta tendría que ser que todos los ciudadanos -o al menos la mayoría- nos convirtamos en colaboradores de la administración sin esperar a cambio un boleto para asistir gratuitamente al estadio de los Saraperos, o cualquier otra recompensa en dinero o en especie. Porque la única herramienta realmente eficaz en materia de protección ambiental es la conciencia colectiva. Y esa es la que debemos construir.

V. PARA PONER ATENCIÓN

Un asunto relevante en torno al escándalo que envuelve a Mariana Rodríguez, tras ponerse al descubierto sus nexos con quienes administraban la cuenta de la “Tía Paty”, nos dicen quienes siguen de cerca la evolución del caso, es que el episodio no debe considerarse solo como parte de la adelantada lucha por la sucesión en el Gobierno de Nuevo León. Y tienen razón quienes advierten sobre el particular, pues los orquestados ataques realizados a través de redes sociales provocaron daño concreto a personas específicas. Es decir, en el asunto hay víctimas que han pagado y siguen pagando las consecuencias de esta trama.

VI. ¿LE ENTRARÁ?

Que la pareja del gobernador de Nuevo León sufra consecuencias políticas a partir del caso, nos dicen, es algo que debería ocurrir, pero igual o más importante que eso es que las víctimas tengan acceso a la justicia. Y tal vez para que eso ocurra, señalan los observadores más agudos, será necesario que, como en el caso del senador Waldo Fernández, intervenga la Fiscalía General de la República. Habrá que seguir de cerca la trama porque esto promete ponerse aún más intenso...

VII. FRONTERA EN ESPERA

La reapertura de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano sigue sin definirse y, para colmo de males, el mensaje que llega a los productores desde el Gobierno Federal no es nada alentador. La Secretaría de Agricultura, encabezada por Julio Berdegué Sacristán, pidió mesura y dejó claro que no hay decisión tomada. Para Coahuila, esto pesa: la exportación ganadera es un eje económico importante. Mientras tanto, el tema sanitario sigue marcando el ritmo. Con más de 20 mil casos acumulados de gusano barrenador en el país y más de mil activos, el panorama se complica y la posibilidad de la reapertura de la frontera sigue alejándose.