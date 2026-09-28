Carambola deja cuatro lesionados, entre ellos un niño de 9 años, en la carretera a Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Carambola deja cuatro lesionados, entre ellos un niño de 9 años, en la carretera a Monclova
    El accidente ocurrió sobre la carretera Federal 57 antigua a Monclova, antes de llegar a la Presa Palo Blanco. MARTÍN ROJAS

Las personas resultaron lesionadas tras el choque entre 3 vehículos y volcadura de uno de ellos en un barranco

Un aparatoso accidente entre tres vehículos dejó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de 9 años, durante la noche de ayer domingo sobre la carretera 57, en su tramo de la antigua a Monclova, aproximadamente en el kilómetro 21, antes de llegar a la Presa Palo Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron una camioneta Ford F-150, una Nissan Estaquitas y un tercer vehículo. Tras el impacto, uno de los vehículos salió de la carretera y terminó volcando al interior de un barranco, lo que generó la movilización de diferentes cuerpos de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/van-mil-300-motos-aseguradas-en-saltillo-por-incumplir-el-reglamento-de-transito-DD23756885
$!Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe trasladaron a los lesionados a un hospital.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe trasladaron a los lesionados a un hospital. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para valorar a los involucrados y posteriormente trasladaron a los lesionados a distintos hospitales. Entre ellos se encuentra Graciela Jiménez Espinoza, de 54 años, quien viajaba como acompañante en la Ford F-150 y presentó probable fractura de costillas y clavícula derecha, por lo que fue llevada en código amarillo al Hospital Muguerza.

$!Uno de los vehículos salió de la carretera y terminó volcado en el fondo de un barranco.
Uno de los vehículos salió de la carretera y terminó volcado en el fondo de un barranco. MARTÍN ROJAS

También fueron trasladados Mateo Josué Gabriel “N”, de 9 años, quien resultó policontundido; Alejandra Guadalupe “N”, de 33 años, y Joel “N”, de 23 años, ambos con diagnóstico de policontusiones. Los tres fueron trasladados al Hospital Muguerza en código amarillo.

Elementos de las corporaciones de emergencia y autoridades acudieron para atender a los lesionados, asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Nombrar lo que me duele e incomoda

NosotrAs: Nombrar lo que me duele e incomoda
true

El principio de explicabilidad en las democracias modernas
true

El desierto: versiones negativas contra artistas de sus bellezas

true

La riqueza que México tiene bajo tierra y estamos desaprovechando
REDES SOCIALES (@zoerobledo)

La reunión de Zoé con las víctimas del IMSS Durango

CUARTOSCURO

510 mil desplazados por el narco: una afrenta dolorosa

true

Imaginación constitucional: comentarios sobre el Congreso Internacional de Derecho Constitucional Comparado
true

Soberanía, según el régimen