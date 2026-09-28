Carambola deja cuatro lesionados, entre ellos un niño de 9 años, en la carretera a Monclova

Un aparatoso accidente entre tres vehículos dejó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de 9 años, durante la noche de ayer domingo sobre la carretera 57, en su tramo de la antigua a Monclova, aproximadamente en el kilómetro 21, antes de llegar a la Presa Palo Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron una camioneta Ford F-150, una Nissan Estaquitas y un tercer vehículo. Tras el impacto, uno de los vehículos salió de la carretera y terminó volcando al interior de un barranco, lo que generó la movilización de diferentes cuerpos de emergencia.