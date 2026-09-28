Carambola deja cuatro lesionados, entre ellos un niño de 9 años, en la carretera a Monclova
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Las personas resultaron lesionadas tras el choque entre 3 vehículos y volcadura de uno de ellos en un barranco
Un aparatoso accidente entre tres vehículos dejó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de 9 años, durante la noche de ayer domingo sobre la carretera 57, en su tramo de la antigua a Monclova, aproximadamente en el kilómetro 21, antes de llegar a la Presa Palo Blanco.
De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron una camioneta Ford F-150, una Nissan Estaquitas y un tercer vehículo. Tras el impacto, uno de los vehículos salió de la carretera y terminó volcando al interior de un barranco, lo que generó la movilización de diferentes cuerpos de emergencia.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para valorar a los involucrados y posteriormente trasladaron a los lesionados a distintos hospitales. Entre ellos se encuentra Graciela Jiménez Espinoza, de 54 años, quien viajaba como acompañante en la Ford F-150 y presentó probable fractura de costillas y clavícula derecha, por lo que fue llevada en código amarillo al Hospital Muguerza.
También fueron trasladados Mateo Josué Gabriel “N”, de 9 años, quien resultó policontundido; Alejandra Guadalupe “N”, de 33 años, y Joel “N”, de 23 años, ambos con diagnóstico de policontusiones. Los tres fueron trasladados al Hospital Muguerza en código amarillo.
Elementos de las corporaciones de emergencia y autoridades acudieron para atender a los lesionados, asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.