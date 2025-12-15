Quinceañera convierte espacios emblemáticos de Ramos Arizpe en recuerdo personal

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    Quinceañera convierte espacios emblemáticos de Ramos Arizpe en recuerdo personal
    La joven recorrió distintos puntos del primer cuadro de la ciudad como parte de la conmemoración de sus quince años. FOTOS: REDES SOCIALES

En redes sociales, usuarios destacaron la belleza de las fotografías, la elección de los espacios públicos y enviaron mensajes de felicitación a la joven

Durante el pasado fin de semana, la joven Paulina Violeta celebró sus quince años con una sesión fotográfica realizada en distintos espacios públicos del municipio de Ramos Arizpe, actividad que fue compartida en redes sociales y generó múltiples reacciones entre usuarios.

Como parte de la celebración, la quinceañera acudió al primer cuadro de la ciudad vestida con vestido rosa para recorrer diversos puntos representativos y capturar imágenes conmemorativas de esta etapa. Las fotografías se tomaron principalmente en la Presidencia Municipal y en la Alameda, espacios que durante esta temporada se encuentran ambientados con decoración navideña.

Las imágenes muestran a la joven posando en áreas abiertas y arquitectónicas del municipio, aprovechando tanto la iluminación natural como los elementos urbanos y decorativos colocados con motivo de las festividades decembrinas. La sesión se realizó sin interrupciones y con apoyo de personas que acompañaban a la festejada.

A través de redes sociales, el alcalde de Ramos Arizpe compartió parte del material fotográfico y expresó un mensaje relacionado con el uso de los espacios públicos del municipio, señalando que se trata de lugares abiertos a la convivencia y a la realización de actividades sociales y familiares. El mensaje se centró en el aprovechamiento de estos espacios para la creación de recuerdos personales.

La publicación generó una amplia interacción en Facebook, donde usuarios comentaron y reaccionaron a las imágenes. Diversas personas expresaron felicitaciones a la quinceañera y destacaron la estética de las fotografías, así como el uso de escenarios urbanos para este tipo de celebraciones personales.

Entre los comentarios se incluyeron mensajes de familiares, amistades y ciudadanos que resaltaron la elección de los sitios para la sesión, así como buenos deseos para la joven en esta etapa de su vida. Algunos usuarios también hicieron referencia a la arquitectura del municipio y al entorno visual que sirvió como fondo para las imágenes.

Este tipo de sesiones fotográficas en espacios públicos se ha vuelto cada vez más frecuente, especialmente en celebraciones como quince años, graduaciones o aniversarios, al permitir a las personas integrar escenarios cotidianos y representativos de su comunidad en momentos significativos.

La sesión de Paulina Violeta quedó registrada como un recuerdo personal que, además, generó conversación en redes sociales sobre el uso de espacios públicos como escenarios para celebraciones familiares en Ramos Arizpe.

Temas


F1
Redes sociales

Localizaciones


Ramos Arizpe

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

