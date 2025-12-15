Quinceañera convierte espacios emblemáticos de Ramos Arizpe en recuerdo personal

Durante el pasado fin de semana, la joven Paulina Violeta celebró sus quince años con una sesión fotográfica realizada en distintos espacios públicos del municipio de Ramos Arizpe, actividad que fue compartida en redes sociales y generó múltiples reacciones entre usuarios.

Como parte de la celebración, la quinceañera acudió al primer cuadro de la ciudad vestida con vestido rosa para recorrer diversos puntos representativos y capturar imágenes conmemorativas de esta etapa. Las fotografías se tomaron principalmente en la Presidencia Municipal y en la Alameda, espacios que durante esta temporada se encuentran ambientados con decoración navideña.

Las imágenes muestran a la joven posando en áreas abiertas y arquitectónicas del municipio, aprovechando tanto la iluminación natural como los elementos urbanos y decorativos colocados con motivo de las festividades decembrinas. La sesión se realizó sin interrupciones y con apoyo de personas que acompañaban a la festejada.

A través de redes sociales, el alcalde de Ramos Arizpe compartió parte del material fotográfico y expresó un mensaje relacionado con el uso de los espacios públicos del municipio, señalando que se trata de lugares abiertos a la convivencia y a la realización de actividades sociales y familiares. El mensaje se centró en el aprovechamiento de estos espacios para la creación de recuerdos personales.