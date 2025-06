Casa episcopal de Saltillo permanece sin habitar tras el fallecimiento de monseñor Villalobos

A más de tres años del fallecimiento del obispo emérito de Saltillo, monseñor Francisco Raúl Villalobos Padilla —quien murió a los 101 años en 2022—, la casa episcopal junto a la Catedral de Santiago permanece deshabitada, pero continúa prestando servicios dentro de la dinámica pastoral de la diócesis.

El párroco de la Catedral, Juan Manuel Ledezma, aclaró que no existe conflicto alguno sobre el uso o la propiedad del inmueble.

“Hubo algunas cuestiones... yo, al colaborar directamente ahí en las áreas del obispado, he tenido a bien la propia familia del monseñor que ha venido desde Guadalajara, pues disponer de algunos de los bienes”, explicó.

La vivienda no era propiedad personal del obispo emérito. “La casa no es de los bienes inmuebles... no eran propiedades de él, o sea, es propiedad de la diócesis”, subrayó Ledezma. “La familia, sí, la familia es la que dispuso de los bienes y algunas piezas”.

El sacerdote detalló que, ya durante su vida, monseñor Villalobos había repartido parte de sus pertenencias: “Él ya había hecho la repartición de algunos de los bienes materiales... entonces no se ha desocupado porque siguen albergando ahí bienes de la diócesis y de él”, dijo.

Algunos de esos objetos fueron trasladados al seminario de Piedras Negras y a parroquias designadas. “Algunas cosas ya fueron llevadas al seminario de Piedras Negras, a algunas parroquias que se dispuso que usaran de esto”, indicó.

Respecto al uso actual del inmueble, Ledezma precisó que la casa episcopal se mantiene como un espacio disponible para recibir a obispos visitantes o realizar eventos especiales, como ocurrirá este viernes, cuando se celebre el jubileo de los obispos Hilario González y Raúl Vera.

“Ahorita monseñor, desde su llegada, vive dentro de la casa del sacerdote, pero cada diócesis tendrá —pudiera irse a vivir o tener— nosotros disponible la casa por si hay algún evento o algún obispo que venga de visita donde poderlo hospedar... tenemos unas dos habitaciones a un lado de la Catedral para que puedan tener algo”, dijo.

El viernes se celebrarán varias efemérides: “Monseñor Vera cumple 80 años de vida y monseñor Hilario cumple 60 años de vida, y aparte durante 30 años monseñor Hilario de sacerdote y monseñor Vera 50 años. Entonces en el jubileo también hay otro momento: el jubileo sacerdotal”, añadió el párroco. La misa será a las 12:00 horas en la Catedral, con presencia del clero regional.

Además, Ledezma reiteró la centralidad del Santo Cristo en la identidad diocesana. “El Santo Cristo es una experiencia de vida cultural y también de vida intelectual. La devoción del Santo Cristo es de toda la diócesis y eso es lo que ha querido Monseñor, inclusive la cruz que se imprime en el logotipo de su episcopado aquí en la diócesis es la cruz del Santo Cristo”.