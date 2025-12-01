Casi mil alumnos se gradúan de talleres ‘Amor por Aprender’ en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la ceremonia de graduación del tercer trimestre de los talleres laborales y artísticos “Amor por Aprender”, iniciativa que busca impulsar el desarrollo económico y personal de la población a través de la capacitación.

Durante el evento, las autoridades destacaron que el objetivo central del programa es brindar herramientas que permitan a las y los participantes convertir sus habilidades en actividades productivas que fortalezcan su economía familiar.

“Lo más importante es que ustedes pueden trasladar este conocimiento en beneficio propio y de su familia; en esta administración municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señaló el alcalde Javier Díaz.

Por su parte, Luly López Naranjo enfatizó que el DIF Saltillo tiene como sello “hacer las cosas con amor”, y agradeció al alcalde el respaldo para garantizar que los talleres lleguen a más personas.

En esta tercera generación, 991 personas concluyeron su capacitación, mientras que en lo que va del año 2 mil 267 saltillenses han sido beneficiados en instalaciones del DIF, Centros Comunitarios, Centros de Atención Múltiple y ejidos del municipio.