Casi mil alumnos se gradúan de talleres ‘Amor por Aprender’ en Saltillo

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Casi mil alumnos se gradúan de talleres ‘Amor por Aprender’ en Saltillo
    El alcalde Javier Díaz y Luly López encabezaron la ceremonia de graduación de los talleres laborales y artísticos “Amor por Aprender”. FOTO: CORTESÍA

El objetivo de los talleres es brindar oportunidades de desarrollo y apoyar la economía familiar mediante actividades productivas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la ceremonia de graduación del tercer trimestre de los talleres laborales y artísticos “Amor por Aprender”, iniciativa que busca impulsar el desarrollo económico y personal de la población a través de la capacitación.

Durante el evento, las autoridades destacaron que el objetivo central del programa es brindar herramientas que permitan a las y los participantes convertir sus habilidades en actividades productivas que fortalezcan su economía familiar.

“Lo más importante es que ustedes pueden trasladar este conocimiento en beneficio propio y de su familia; en esta administración municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señaló el alcalde Javier Díaz.

Por su parte, Luly López Naranjo enfatizó que el DIF Saltillo tiene como sello “hacer las cosas con amor”, y agradeció al alcalde el respaldo para garantizar que los talleres lleguen a más personas.

En esta tercera generación, 991 personas concluyeron su capacitación, mientras que en lo que va del año 2 mil 267 saltillenses han sido beneficiados en instalaciones del DIF, Centros Comunitarios, Centros de Atención Múltiple y ejidos del municipio.

$!Luly López subrayó que el DIF trabaja con un enfoque de ‘hacer las cosas con amor’.
Luly López subrayó que el DIF trabaja con un enfoque de ‘hacer las cosas con amor’. FOTO: CORTESÍA

Gracias al apoyo del ICATEC y de Brigada 56, se ofrecieron 34 talleres laborales y artísticos, entre ellos soldadura, chocolatería, pastelería, electricidad, corte y confección, computación, bisutería, vitromosaico, pintura, barbería, huertos familiares y medicinales, cartonería, guitarra, carpintería, maquillaje, colorimetría y aplicación de uñas, entre otros.

En representación de las y los graduados, Patricia Guadalupe Cedillo destacó el impacto positivo de estas capacitaciones en su vida y en la de su familia, señaló.

Como parte de la ceremonia, las autoridades realizaron un recorrido por la exhibición de productos elaborados en los talleres.

Al evento asistieron también el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala; el director del ICATEC, Guillermo Ortiz Vázquez; la jefa de Brigada 56, Dalinda Jiménez Flores; la directora de Preparatoria Abierta, Lidia María Cortés Garza; y la directora de Educación Especial en Coahuila, Zura Llanet Morales Herrera, así como las y los graduados.

Temas


Educación
Talleres

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

