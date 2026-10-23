Catean punto de venta de droga en Saltillo

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    Catean punto de venta de droga en Saltillo
    Elementos de la marina acordonaron el área y procedieron al aseguramiento.
    Catean punto de venta de droga en Saltillo

Tenían instalada una cámara en lo alto de un poste de luz para vigilar la llegada de las patrullas

Una cámara de seguridad instalada en lo alto de un poste de luz y pequeñas cantidades de droga fueron aseguradas por las autoridades durante un cateo realizado en la colonia Rubén Jaramillo.

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Jacinto Canek, entre Otilio González y División del Sur, donde los agentes realizaron una inspección en busca de posibles indicios relacionados con actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con información extraoficial del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, durante el operativo fue detenido el presunto vendedor, identificado como Juan N., de 35 años.

En el interior del inmueble, las autoridades localizaron 15 dosis de la droga conocida como cristal. Además, en el exterior de la vivienda encontraron una cámara de seguridad instalada en lo alto de un poste de luz.

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El dispositivo fue desmantelado, ya que presuntamente era utilizado para vigilar la presencia y los movimientos de las patrullas en el sector.

Tanto la cámara como la droga decomisada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las acciones legales a seguir.

La situación jurídica del detenido se definirá durante las próximas horas de este sábado, debido a que enfrenta señalamientos por el presunto delito de posesión de narcóticos con fines de venta.

Mientras tanto, Juan N. permanecerá bajo arresto durante el plazo legal de 48 horas, periodo en el que el Ministerio Público realizará las diligencias necesarias para determinar su situación jurídica.

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