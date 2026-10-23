Catean punto de venta de droga en Saltillo

Una cámara de seguridad instalada en lo alto de un poste de luz y pequeñas cantidades de droga fueron aseguradas por las autoridades durante un cateo realizado en la colonia Rubén Jaramillo.

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Jacinto Canek, entre Otilio González y División del Sur, donde los agentes realizaron una inspección en busca de posibles indicios relacionados con actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con información extraoficial del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, durante el operativo fue detenido el presunto vendedor, identificado como Juan N., de 35 años.

En el interior del inmueble, las autoridades localizaron 15 dosis de la droga conocida como cristal. Además, en el exterior de la vivienda encontraron una cámara de seguridad instalada en lo alto de un poste de luz.