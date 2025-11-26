‘Catón’ recibirá en Bellas Artes la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito en Comunicación e Historia

El reconocido escritor, columnista y humanista Lic. Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, será investido con La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito en la Comunicación Social e Historia de México. La Sesión Solemne se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 19:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Este reconocimiento premia su invaluable labor periodística e histórica a lo largo de más de cinco décadas.

La distinción es convocada y otorgada por la Academia Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), una organización que fomenta la excelencia en el análisis de la realidad nacional. La AMECIP forma parte de las asociaciones profesionales que, desde el año 2012, buscan organizar y representar al gremio de las ciencias sociales.

Fuentes Aguirre, nacido en Saltillo, Coahuila, en 1938, cuenta con una vasta trayectoria que abarca la docencia, la gestión cultural y la escritura. Su formación académica incluye licenciaturas en Jurisprudencia, Lengua y Literatura Española, además de Pedagogía por la UAdeC y la UNAM.

El periodista es conocido como el columnista más leído de México, autor de las influyentes columnas diarias “De política y cosas peores” (desde 1963) y “Mirador”. Por su trabajo ha sido merecedor del premio Ocho Columnas de Oro, otorgado en 1990 al mejor periodista del año en el país.

En el ámbito educativo, “Catón” fue director del histórico Ateneo Fuente durante ocho años a partir de 1973. También fundó y fue el primer director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, siendo nombrado Maestro Emérito en 1994.

Desde 1978, desempeña el cargo de Cronista de Saltillo y es Miembro de número del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Es autor de la serie de libros “La otra historia de México”, con análisis sobre figuras históricas como Juárez, Hidalgo y Maximiliano.

La Sesión Solemne, clasificada como Ceremonia Togada, estará encabezada por el Dr. Arend A. Olvera Escobedo, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Políticas. El acto incluirá la presentación de los datos biográficos de Fuentes Aguirre por el Dr. Adolfo Eduardo Montoya Jarquín.

El programa contempla ponencias que contextualizan su legado. El Dr. Mauro Jiménez Lazcano disertará sobre “La Historia del periodismo en México”, destacando su relevancia.

Por su parte, el Dr. Ruperto Patiño Manffer abordará un tema central en la obra de Catón: “La importancia de la verdadera historia”.

El Dr. Reyes Tamez Guerra leerá el acuerdo de la Academia y procederá a la imposición de la venera. Al recibir la distinción, se escucharán las palabras de Catón.

La clausura formal correrá a cargo del Dr. Carlos Reta Martínez.

“El compromiso con la verdad y la palabra libre es la única herencia que podemos dejar”, consigna de Julio Scherer, es una de las máximas con las que ha regido su vida profesional. Su compromiso social se extiende con un comedor para niños campesinos en Arteaga.