Celebra Facultad de Sistemas de UAdeC 44 aniversario; recibe de regalo 20 equipos de cómputo

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Saltillo
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    Celebra Facultad de Sistemas de UAdeC 44 aniversario; recibe de regalo 20 equipos de cómputo
    El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la entrega de 20 equipos de cómputo y cinco kits de Robótica Educativa. CORTESÍA

El plantel incorporó herramientas para prácticas de robótica, sistemas inteligentes, electrónica y comunicaciones

La Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) conmemoró su 44 aniversario con la entrega de 20 equipos de cómputo para el Laboratorio de CISCO y cinco kits de Robótica Educativa, destinados a fortalecer la formación práctica de sus estudiantes.

Durante el acto, realizado en el Lobby del plantel, el rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la entrega de los equipos, que serán utilizados por alumnos de las áreas de Robótica y Sistemas Inteligentes, así como de Electrónica y Comunicaciones.

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En la ceremonia estuvieron el tesorero de la UAdeC, Evaristo Alférez Rodríguez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Kerena Hernández Martínez; la directora de la Facultad de Sistemas, Carmen Coronado Rivera; exdirectores y representantes de los sectores docente, administrativo y estudiantil.

$!Los nuevos equipos serán utilizados por estudiantes de Robótica y Sistemas Inteligentes, así como de Electrónica y Comunicaciones.
Los nuevos equipos serán utilizados por estudiantes de Robótica y Sistemas Inteligentes, así como de Electrónica y Comunicaciones. CORTESÍA

Pimentel Martínez destacó el crecimiento que ha tenido el plantel desde su creación y recordó que fue una de las primeras facultades de la Universidad en trasladarse al Campus Arteaga.

También reconoció las aportaciones de egresados, docentes y exdirectivos que han participado en la consolidación de la institución, así como el trabajo de Carmen Coronado Rivera, primera mujer en dirigir la Facultad y egresada de la misma.

El rector señaló que la incorporación de nuevo equipo de cómputo y robótica responde a la necesidad de mantener actualizados los espacios destinados al aprendizaje y fortalecer las herramientas con las que cuentan los estudiantes.

UNA TRAYECTORIA LIGADA A LA INNOVACIÓN

Durante su intervención, Carmen Coronado Rivera resaltó los 44 años de trayectoria de la Facultad de Sistemas y las transformaciones que ha experimentado para responder a las necesidades de un sector tecnológico en constante evolución.

$!Carmen Coronado Rivera, directora de la Facultad de Sistemas, destacó la evolución del plantel durante sus cuatro décadas de trayectoria.
Carmen Coronado Rivera, directora de la Facultad de Sistemas, destacó la evolución del plantel durante sus cuatro décadas de trayectoria. CORTESÍA

La directora afirmó que a lo largo de estas cuatro décadas el plantel ha contribuido a la preparación de profesionistas y ciudadanos comprometidos, al tiempo que ha adaptado su oferta académica a los cambios del entorno laboral y tecnológico.

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Actualmente, la Facultad cuenta con cuatro programas educativos, tres de ellos certificados por organismos acreditadores en materia de calidad educativa.

Coronado Rivera atribuyó estos resultados al trabajo conjunto de docentes, personal administrativo y manual, estudiantes y la Administración Central de la UAdeC.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la entrega de 20 equipos de cómputo y cinco kits de Robótica Educativa.
El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la entrega de 20 equipos de cómputo y cinco kits de Robótica Educativa. CORTESÍA

EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA

La entrega de los 20 equipos de cómputo y cinco kits de Robótica Educativa permitirá reforzar las actividades académicas de estudiantes vinculados con áreas de tecnología, programación, automatización, sistemas inteligentes y comunicaciones.

Con estas herramientas, la Facultad busca mantener sus espacios de aprendizaje acordes con las exigencias de la formación profesional y continuar fortaleciendo las competencias de sus estudiantes en áreas relacionadas con la innovación tecnológica.

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