¡Saltillo, toma tus precauciones! Desfile de la UAdeC generará cierres viales el jueves

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    ¡Saltillo, toma tus precauciones! Desfile de la UAdeC generará cierres viales el jueves
    El contingente partirá de Camporredondo y concluirá en el Campus Rectoría. ARCHIVO

Más de 7 mil 500 estudiantes participarán en el tradicional desfile de bienvenida de la UAdeC, que provocará cierres viales este jueves

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizará este jueves 10 de septiembre su tradicional Desfile de Bienvenida, en el que participarán más de 7 mil 500 estudiantes de nuevo ingreso de bachilleratos y facultades de la Unidad Sureste.

El recorrido iniciará a las 17:00 horas en el campo de beisbol ‘Ramón Mendoza’, en la unidad Camporredondo, y concluirá en el Campus Rectoría, en el Campo de Futbol Americano Juan Lobato.

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Debido al desfile, se contempla el cierre de vialidades a partir del bulevar Magisterio. Los contingentes continuarán por la prolongación David Berlanga, tomarán Nazario Ortiz Garza hacia el norte y posteriormente caminarán por Jesús Valdés Sánchez y Salvador González Lobo.

$!Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.
Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas. CORTESÍA

El recorrido continuará hacia el norte por Hidalgo y después por la calle Ingeniero José Cárdenas Valdés, para ingresar al Campus Rectoría.

En el desfile participarán aproximadamente 29 escuelas, entre bachilleratos y facultades de la Unidad Sureste.

Ante los cierres viales, se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y considerar sus traslados con anticipación, incluso desde antes de la hora programada para el inicio del desfile.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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