¡Saltillo, toma tus precauciones! Desfile de la UAdeC generará cierres viales el jueves

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizará este jueves 10 de septiembre su tradicional Desfile de Bienvenida, en el que participarán más de 7 mil 500 estudiantes de nuevo ingreso de bachilleratos y facultades de la Unidad Sureste. El recorrido iniciará a las 17:00 horas en el campo de beisbol ‘Ramón Mendoza’, en la unidad Camporredondo, y concluirá en el Campus Rectoría, en el Campo de Futbol Americano Juan Lobato.

Debido al desfile, se contempla el cierre de vialidades a partir del bulevar Magisterio. Los contingentes continuarán por la prolongación David Berlanga, tomarán Nazario Ortiz Garza hacia el norte y posteriormente caminarán por Jesús Valdés Sánchez y Salvador González Lobo.

El recorrido continuará hacia el norte por Hidalgo y después por la calle Ingeniero José Cárdenas Valdés, para ingresar al Campus Rectoría. En el desfile participarán aproximadamente 29 escuelas, entre bachilleratos y facultades de la Unidad Sureste. Ante los cierres viales, se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y considerar sus traslados con anticipación, incluso desde antes de la hora programada para el inicio del desfile.