Celebra Saltillo sus 449 años con verbena, tecnología y música

El programa comenzará este viernes por la noche con una verbena popular en el Parque Mirador, donde habrá música en vivo. A la medianoche se entonarán las Mañanitas a la ciudad y se compartirá un pastel conmemorativo como parte del inicio formal de los festejos.

Saltillo celebrará este viernes 24 y sábado 25 de julio su 449 aniversario de fundación con una agenda que reunirá actos cívicos, entrega de reconocimientos, actividades populares, videomapping y el concierto de clausura del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026.

La agenda continuará en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, donde autoridades municipales participarán en una ofrenda floral. En ese punto, el obispo de Saltillo, Hilario González, ofrecerá un mensaje y se realizará la tradicional toma de agua, uno de los actos vinculados con la conmemoración de la fundación de la ciudad.

Después se llevará a cabo una callejoneada con destino a la Plaza Nueva Tlaxcala, donde están previstas una Guardia de Honor y la fotografía oficial del aniversario.

Uno de los actos centrales será la Sesión Solemne de Cabildo, programada para las 20:30 horas en el Casino de Saltillo. Durante la ceremonia se entregará la Presea Saltillo 2026 a Luis Arizpe Jiménez, en la categoría En Vida; a Carlos de la Peña Ramos, en la modalidad Post Mortem, y al Colegio San José, en la categoría Institucional.

La sesión contará con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento.

La Catedral de Saltillo también formará parte de la celebración, con funciones de videomapping programadas a las 21:15, 22:15 y 23:00 horas. Las proyecciones utilizarán la fachada del templo como escenario para contenidos audiovisuales relacionados con la historia y la identidad de la ciudad.

El cierre de las actividades será este sábado 25 de julio en el Auditorio del Parque Las Maravillas, donde la cantante Filippa Giordano presentará su “Incanto Tour 2026”, como clausura del FINA.