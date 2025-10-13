Celebra Tupy Ramos Arizpe 10 años con Open House

La firma brasileña se consolida con 500 empleos directos en su planta de Maquinado destacando la mano de obra local

Saltillo
/ 13 octubre 2025
La compañía brasileña Tupy celebró su décimo aniversario en Ramos Arizpe con un Open House para colaboradores y sus familias, un evento que sirvió para reafirmar su compromiso de inversión estratégica en la Región Sureste. La celebración, llevada a cabo el domingo 12 de octubre, contó con la presencia de directivos, que destacaron el valor de la mano de obra local.

Antonio Kuskowski, director de Operaciones de Tupy México, subrayó la importancia de la ubicación de la planta. Explicó que “México es una inversión estratégica (...) por su cercanía de Estados Unidos, Canadá, y por su competitividad”.

$!Las familias de los colaboradores formaron parte del festejo, compartiendo la alegría por una década de crecimiento y oportunidades laborales.
Las familias de los colaboradores formaron parte del festejo, compartiendo la alegría por una década de crecimiento y oportunidades laborales. Foto: Omar Saucedo

El directivo fue enfático al reconocer al personal coahuilense: “Cuando hablamos de Coahuila, estamos hablando de una mano de obra extremadamente calificada, trabajadora”, aseguró Kuskowski, vinculando esto directamente a la productividad y la calidad del producto final.

$!Chicos y grandes participaron en las actividades recreativas organizadas por la empresa.
Chicos y grandes participaron en las actividades recreativas organizadas por la empresa. Foto: Omar Saucedo

La planta de Maquinado ha crecido notablemente desde su inicio de operaciones en 2014, cuando empezó con sólo 70 personas. Actualmente, la operación se ha expandido de manera significativa.

$!El ambiente musical no podía faltar en este festejo.
El ambiente musical no podía faltar en este festejo. Foto: Omar Saucedo

“Hoy somos 500 personas, y seguimos el valor de nuevos proyectos. O sea, no va a parar por ahí”, afirmó Kuskowski, anticipando una trayectoria de crecimiento continuo en la entidad.

$!Los asistentes disfrutaron de juegos y dinámicas durante toda la jornada.
Los asistentes disfrutaron de juegos y dinámicas durante toda la jornada. Foto: Omar Saucedo

Como parte de esta visión a largo plazo, Emanuel Cerda, gerente de Recursos Humanos México, anunció la creación de un nuevo programa: “Este año lanzamos la escuela de maquinado”, señaló, “es un esfuerzo conjunto con el Instituto Don Bosco, obviamente también avalado por la Secretaría de Educación del estado”.

$!El concurso de discadas reunió a equipos de distintas áreas de la planta.
El concurso de discadas reunió a equipos de distintas áreas de la planta. Foto: Omar Saucedo

La iniciativa busca asegurar la formación de talento técnico hiper-especializado. El directivo destacó que los colaboradores “construyen piezas, le dan maquinado a piezas que mueven el mundo en nuestra industria”, incluyendo transporte pesado, la agroindustria y el sector marítimo.

FAMILIA TUPY

El Open House fue un evento de integración familiar que incluyó recorridos dentro de la planta, atracciones para los niños, un juego de lotería y un concurso de discadas. El objetivo fue el reconocimiento al esfuerzo colectivo.

$!En el festejo se compartió la alegría por una década de crecimiento y oportunidades laborales.
En el festejo se compartió la alegría por una década de crecimiento y oportunidades laborales. Foto: Omar Saucedo

Finalmente, el director de Operaciones de Tupy México envió un mensaje de gratitud: “las primeras palabras son de mucho agradecimiento a todos, no sólo a los que están acá, las parejas, las esposas, los esposos, porque de verdad también tiene la familia”.

$!Celebra Tupy Ramos Arizpe 10 años con Open House
