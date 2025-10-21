Celebran 10° aniversario de la Academia Interamericana de Derechos Humanos con festival académico, cultural y artístico
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El festival incluye actividades académicas, deportivas y culturales para conmemorar una década de trabajo en defensa de los derechos humanos
El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, inauguró el Festival de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), con motivo del décimo aniversario de esta institución, que a lo largo de una década se ha consolidado como un referente en la defensa, promoción y enseñanza de los derechos humanos.
Durante la ceremonia, Pimentel Martínez estuvo acompañado por la directora de la AIDH, Irene Spigno; el fundador de la Academia, Luis Efrén Ríos Vega; la directora de RUMA Arte y Comunidad, Nicté Ruíz; y la integrante del Club Feminista de la AIDH, Denisse Covarrubias, además de docentes y estudiantes.
TE PUEDE INTERESAR: Invita UAdeC al Festival ‘Mortemia: El Terror se Proyecta Aquí’ para celebrar el arte, el cine y la creatividad
En su mensaje, el rector destacó que la AIDH representa uno de los pilares fundamentales de la UAdeC para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y humanitaria, por lo que exhortó a la comunidad universitaria a asumir un papel activo en la transformación social.
Por su parte, la directora de la AIDH, Irene Spigno, resaltó la importancia de celebrar los derechos humanos desde distintas expresiones, en esta ocasión a través del arte. Explicó que el festival incluye una exposición de obras elaboradas por RUMA Arte y Comunidad y el Club Feminista de la AIDH, las cuales reflejan emociones profundas, desde el sufrimiento hasta la esperanza.
Spigno señaló que las piezas forman parte de un proyecto comunitario de salud mental, en el que se trabajó con niños y adolescentes familiares de personas desaparecidas, a fin de ofrecerles espacios de expresión y acompañamiento emocional.
TE PUEDE INTERESAR: Inaugura UAdeC Seminario Regional ‘Acceso a la Justicia para Mujeres y Niñas’
La directora de RUMA, Nicté Ruíz, agradeció la invitación de la AIDH y celebró que el festival sirva para visibilizar problemáticas sociales como la desaparición de personas, la migración y los feminicidios, temas que atraviesan la vida cotidiana y deben abordarse desde el arte y la empatía.
En tanto, Denisse Covarrubias, integrante del Club Feminista de la AIDH, subrayó que el arte tiene la capacidad de tocar conciencias y generar diálogo social, y expresó su orgullo por participar en la Primera Muestra de Arte Feminista, titulada “Todas las personas deberían de ser feministas”.