Celebran 10° aniversario de la Academia Interamericana de Derechos Humanos con festival académico, cultural y artístico

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, inauguró el Festival de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), con motivo del décimo aniversario de esta institución, que a lo largo de una década se ha consolidado como un referente en la defensa, promoción y enseñanza de los derechos humanos.

Durante la ceremonia, Pimentel Martínez estuvo acompañado por la directora de la AIDH, Irene Spigno; el fundador de la Academia, Luis Efrén Ríos Vega; la directora de RUMA Arte y Comunidad, Nicté Ruíz; y la integrante del Club Feminista de la AIDH, Denisse Covarrubias, además de docentes y estudiantes.

En su mensaje, el rector destacó que la AIDH representa uno de los pilares fundamentales de la UAdeC para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y humanitaria, por lo que exhortó a la comunidad universitaria a asumir un papel activo en la transformación social.