Celebran 10° aniversario de la Academia Interamericana de Derechos Humanos con festival académico, cultural y artístico

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Celebran 10° aniversario de la Academia Interamericana de Derechos Humanos con festival académico, cultural y artístico
    El rector Octavio Pimentel Martínez destacó en la inauguración que la AIDH es un pilar para la construcción de una sociedad más igualitaria y humanitaria. FOTO: CORTESÍA

El festival incluye actividades académicas, deportivas y culturales para conmemorar una década de trabajo en defensa de los derechos humanos

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, inauguró el Festival de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), con motivo del décimo aniversario de esta institución, que a lo largo de una década se ha consolidado como un referente en la defensa, promoción y enseñanza de los derechos humanos.

Durante la ceremonia, Pimentel Martínez estuvo acompañado por la directora de la AIDH, Irene Spigno; el fundador de la Academia, Luis Efrén Ríos Vega; la directora de RUMA Arte y Comunidad, Nicté Ruíz; y la integrante del Club Feminista de la AIDH, Denisse Covarrubias, además de docentes y estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Invita UAdeC al Festival ‘Mortemia: El Terror se Proyecta Aquí’ para celebrar el arte, el cine y la creatividad

En su mensaje, el rector destacó que la AIDH representa uno de los pilares fundamentales de la UAdeC para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y humanitaria, por lo que exhortó a la comunidad universitaria a asumir un papel activo en la transformación social.

$!La exposición incluye obras realizadas por RUMA Arte y Comunidad y el Club Feminista de la AIDH, que transmiten emociones de sufrimiento y esperanza.
La exposición incluye obras realizadas por RUMA Arte y Comunidad y el Club Feminista de la AIDH, que transmiten emociones de sufrimiento y esperanza. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, la directora de la AIDH, Irene Spigno, resaltó la importancia de celebrar los derechos humanos desde distintas expresiones, en esta ocasión a través del arte. Explicó que el festival incluye una exposición de obras elaboradas por RUMA Arte y Comunidad y el Club Feminista de la AIDH, las cuales reflejan emociones profundas, desde el sufrimiento hasta la esperanza.

Spigno señaló que las piezas forman parte de un proyecto comunitario de salud mental, en el que se trabajó con niños y adolescentes familiares de personas desaparecidas, a fin de ofrecerles espacios de expresión y acompañamiento emocional.

TE PUEDE INTERESAR: Inaugura UAdeC Seminario Regional ‘Acceso a la Justicia para Mujeres y Niñas’

La directora de RUMA, Nicté Ruíz, agradeció la invitación de la AIDH y celebró que el festival sirva para visibilizar problemáticas sociales como la desaparición de personas, la migración y los feminicidios, temas que atraviesan la vida cotidiana y deben abordarse desde el arte y la empatía.

En tanto, Denisse Covarrubias, integrante del Club Feminista de la AIDH, subrayó que el arte tiene la capacidad de tocar conciencias y generar diálogo social, y expresó su orgullo por participar en la Primera Muestra de Arte Feminista, titulada “Todas las personas deberían de ser feministas”.

Temas


Cultura
Derechos humanos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros