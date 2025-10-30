Celebran la tercera edición del ‘Mercadellas’ para mujeres emprendedoras en Saltillo

Con el objetivo de apoyar e impulsar a las mujeres emprendedoras, se llevó a cabo con éxito la tercera edición del “Mercadellas” en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, un espacio dedicado a promover los productos y servicios de las emprendedoras locales.

El evento fue organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, quien ha señalado que el fortalecimiento del emprendimiento femenino es una prioridad dentro de su administración.

Durante esta edición, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir productos diversos, como bisutería, ropa, calzado, accesorios, cosmética natural, maquillaje, snacks, repostería, artículos artesanales, productos de crochet, salsas y aderezos, entre otros.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, destacó que este tipo de iniciativas permiten a las mujeres dar a conocer sus productos y servicios, así como expandir su red de contactos dentro de la comunidad, contribuyendo directamente a mejorar su economía y calidad de vida.

“Aquí además de ofertar sus productos se dan a conocer entre la comunidad y así seguir creciendo con sus emprendimientos, y por ende, mejorar su economía”, mencionó Fernández Tonone.

El “Mercadellas” se ha consolidado como un espacio de apoyo para las mujeres emprendedoras en Saltillo. La primera edición se llevó a cabo los días 15 y 16 de febrero, mientras que la segunda edición se realizó el 4 de mayo, ambas en la Plaza Nueva Tlaxcala. Con esta tercera edición, el programa continúa fortaleciendo la economía local y la participación activa de las mujeres en la sociedad, promoviendo la creatividad y el talento de las saltillenses.