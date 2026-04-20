Destaca Javier Díaz ahorro económico con nueva ruta RS-714 en Saltillo

“Arrancó la ruta alimentadora, la RS significa ruta Saltillo; siete porque es el sector oriente y llega hacia el cuatro, que es el sector poniente”, explicó el munícipe sobre la nomenclatura de esta nueva opción de movilidad.

Con el objetivo de modernizar el sistema de transporte, el alcalde Javier Díaz González anunció el inicio de operaciones de la ruta alimentadora Saltillo 714. Este nuevo servicio conecta desde la colonia Nuevo Mirasierra hasta la Saltillo 2000.

Díaz González destacó que esta ruta responde a la necesidad de los ciudadanos que anteriormente debían realizar múltiples trasbordos para cruzar la ciudad. El beneficio impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores y estudiantes saltillenses.

“La gente ya con esta ruta me decía: ‘yo me voy a estar ahorrando alrededor de 150, 200 pesos a la semana’. Al final de cuentas, creo que va a ser un gran beneficio”, comentó el alcalde tras los primeros reportes.

La unidad comenzó a prestar servicio desde las 05:30 horas, cubriendo vialidades que anteriormente carecían de una conexión directa entre estos dos polos de la ciudad. El ayuntamiento evaluará su desempeño durante las próximas semanas.

“Es la primera ruta alimentadora y vamos a ir viendo cómo se va moviendo, pero ya los primeros usuarios dijeron: ‘oye, yo ya eché números, prácticamente me va a ayudar en mi economía familiar’”, concluyó Díaz González.