Destaca Javier Díaz ahorro económico con nueva ruta RS-714 en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 abril 2026
    Destaca Javier Díaz ahorro económico con nueva ruta RS-714 en Saltillo
    La nueva ruta forma parte de la modernización del transporte público en Saltillo, con el objetivo de reducir traslados y tiempos de espera para los usuarios. OMAR SAUCEDO

El ayuntamiento evaluará el desempeño de la ruta en las próximas semanas para determinar ajustes en su operación y cobertura

Con el objetivo de modernizar el sistema de transporte, el alcalde Javier Díaz González anunció el inicio de operaciones de la ruta alimentadora Saltillo 714. Este nuevo servicio conecta desde la colonia Nuevo Mirasierra hasta la Saltillo 2000.

“Arrancó la ruta alimentadora, la RS significa ruta Saltillo; siete porque es el sector oriente y llega hacia el cuatro, que es el sector poniente”, explicó el munícipe sobre la nomenclatura de esta nueva opción de movilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arranca-en-saltillo-la-ruta-rs-714-para-conectar-el-oriente-y-poniente-GA20138086

Díaz González destacó que esta ruta responde a la necesidad de los ciudadanos que anteriormente debían realizar múltiples trasbordos para cruzar la ciudad. El beneficio impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores y estudiantes saltillenses.

“La gente ya con esta ruta me decía: ‘yo me voy a estar ahorrando alrededor de 150, 200 pesos a la semana’. Al final de cuentas, creo que va a ser un gran beneficio”, comentó el alcalde tras los primeros reportes.

La unidad comenzó a prestar servicio desde las 05:30 horas, cubriendo vialidades que anteriormente carecían de una conexión directa entre estos dos polos de la ciudad. El ayuntamiento evaluará su desempeño durante las próximas semanas.

“Es la primera ruta alimentadora y vamos a ir viendo cómo se va moviendo, pero ya los primeros usuarios dijeron: ‘oye, yo ya eché números, prácticamente me va a ayudar en mi economía familiar’”, concluyó Díaz González.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vera y Harfuch ante la represión

Vera y Harfuch ante la represión
true

Viernes negro en el régimen obradorista

true

POLITICÓN: Maromeros del fracking en Coahuila; defiende Morena hoy lo que ayer proscribía
El programa nacional impulsado por el Infonavit busca otorgar certeza jurídica a los ciudadanos.

Gobierno Federal beneficia a más de 800 familias con cancelación de hipoteca de Infonavit en Saltillo
Especialistas ven avances en hábitos de consumo de bebidas no azucaradas, pero todavía lejos de la meta.

Saltillo: Toman refresco 9 de cada 10 todos los días; alertan riesgos en salud
El terreno y la visibilidad obligaron a suspender el encuentro por seguridad.

Lluvia y neblina frenan a Saraperos en Saltillo; se suspende el último juego ante Toros
En miles de laboratorios improvisados en la selva, los trabajadores muelen hojas de coca y las mezclan con productos químicos para crear pasta de cocaína que luego se destila en ladrillos.

Trump quiere detener el tráfico de drogas originado en Sudamérica. ¿Eso es posible?
A pesar de las críticas del gobierno de Trump, el papa León XIV mantiene su firme oposición a la guerra en Irán, declarando que no teme las represalias políticas mientras continúa su gira por cuatro países africanos.

‘Ay de quienes manipulan la religión’, dice el papa en su enfrentamiento con Trump