Saltillo: UAdeC llevará la esencia fronteriza al escenario con ‘Puro Norte’

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    Saltillo: UAdeC llevará la esencia fronteriza al escenario con ‘Puro Norte’
    El Grupo de Ballet Folclórico de la UAdeC presentará “Puro Norte”, un recorrido escénico por las tradiciones del norte de México. ARCHIVO

Danzas, música e identidad regional se reunirán en una puesta escénica inspirada en las tradiciones del noreste mexicano

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y su Grupo de Ballet Folclórico, presentará el espectáculo “Puro Norte”, una propuesta escénica que busca resaltar la riqueza cultural, musical y dancística de los estados fronterizos del país y de Durango.

La función se realizará el próximo 31 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el Teatro del IMSS, ubicado sobre la calle Manuel Doblado #660, en el centro de Saltillo.

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El montaje está concebido como un recorrido artístico por el norte de México, donde géneros tradicionales como la polka, la redova y el chotis se convierten en hilo conductor para mostrar las diferencias culturales, la identidad regional y la riqueza de las expresiones populares que distinguen a las comunidades norteñas.

Además de su carácter escénico, “Puro Norte” incorpora una visión didáctica y de investigación que fortalece la preservación y divulgación del patrimonio cultural inmaterial del noreste del País, mediante coreografías e indumentarias representativas de cada región.

La presentación está dirigida a toda la familia y tendrá una cuota de cooperación de 100 pesos por persona. Los boletos podrán adquirirse en la taquilla del teatro antes del inicio del evento.

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El elenco está integrado por Sofía Guadalupe Morales Rodríguez, Angélica Paulina Hernández Nava, Diana Patricia Zúñiga Aguirre, Fernanda Michelle Flores Martínez, Andrea Ramos Medina, Valeria Fernanda Villa Arellano, Adriana Lizeth Coss Orta, Melina Zúñiga Múzquiz, Camila Lizeth Gutiérrez Fraustro, Nelly Ballesteros Moya, Gisela Daney Valle Torres, Alondra Guadalupe Sánchez Valdés y Azly Esthefany Campos García.

También participan Raúl Alejandro Hernández Nava, Juan Carlos Castaño Ramírez, Jesús Eduardo Canela Lazalde, Luis Pablo Campos Romero, Jorge Alberto García Amaro, Omar Rodríguez Guerrero, Francisco Javier Martínez Hernández, José Arturo Aguayo Contreras, Ángel Azael Pérez Alcántar y Adrián Ernesto Rodríguez Rodríguez, bajo la dirección general de Miguel Ángel Salazar Valdés.

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