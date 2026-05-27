Saltillo: UAdeC llevará la esencia fronteriza al escenario con ‘Puro Norte’

La función se realizará el próximo 31 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el Teatro del IMSS, ubicado sobre la calle Manuel Doblado #660, en el centro de Saltillo.

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y su Grupo de Ballet Folclórico, presentará el espectáculo “Puro Norte”, una propuesta escénica que busca resaltar la riqueza cultural, musical y dancística de los estados fronterizos del país y de Durango.

El montaje está concebido como un recorrido artístico por el norte de México, donde géneros tradicionales como la polka, la redova y el chotis se convierten en hilo conductor para mostrar las diferencias culturales, la identidad regional y la riqueza de las expresiones populares que distinguen a las comunidades norteñas.

Además de su carácter escénico, “Puro Norte” incorpora una visión didáctica y de investigación que fortalece la preservación y divulgación del patrimonio cultural inmaterial del noreste del País, mediante coreografías e indumentarias representativas de cada región.

La presentación está dirigida a toda la familia y tendrá una cuota de cooperación de 100 pesos por persona. Los boletos podrán adquirirse en la taquilla del teatro antes del inicio del evento.