CFE suspenderá energía cinco horas en V. Carranza, Saltillo ; restaurantes temen pérdidas

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    CFE suspenderá energía cinco horas en V. Carranza, Saltillo ; restaurantes temen pérdidas
    El tramo afectado por los trabajos de mantenimiento comprende desde la zona de Canadá hasta las inmediaciones del IMSS. CORTESÍA

El corte será el 20 de octubre de 10:00 a 15:00 horas, desde la zona de Canadá hasta el IMSS; el sector pide que los trabajos se muevan a la madrugada

Negocios y viviendas del bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, se preparan para una suspensión de energía eléctrica de cinco horas el próximo martes 20 de octubre, debido a labores de mantenimiento en la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la información difundida por la paraestatal, el corte se realizará de las 10:00 a las 15:00 horas en el tramo que va desde la zona de Canadá hasta las inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La CFE ya ha enviado avisos a los afectados en este corredor comercial.

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El horario elegido generó preocupación entre el gremio restaurantero, ya que coincide con la preparación de alimentos y el inicio de la jornada laboral. Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Saltillo, advirtió que la interrupción representará pérdidas económicas para los establecimientos.

El dirigente criticó que el mantenimiento se programe en un horario de alta actividad, pues los negocios no pueden simplemente dejar de operar durante esas horas. Por ello, planteó la posibilidad de que la CFE realice las reparaciones durante la noche o la madrugada, cuando la actividad comercial es mínima.

De mantenerse el corte en el horario diurno, algunos locales tendrían que rentar plantas de emergencia, lo que representaría gastos adicionales. Asimismo, explicó que la falta de electricidad afecta la conservación de materias primas y detiene los equipos de cocina eléctricos, complicando la atención a los comensales.

Finalmente, el representante del sector hizo un llamado a la comisión para que considere el crecimiento demográfico y las demandas actuales de consumo eléctrico en la ciudad, a fin de evitar afectaciones recurrentes en el futuro.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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